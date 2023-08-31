人民网北京8月31日电 （记者孙红丽）8月31日下午，商务部举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在新德里表示，印度可以加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），并称这将进一步促进中印贸易。中方是否希望劝说印度尽快加入RCEP？

商务部新闻发言人束珏婷表示，8月21日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）15方共同召开了协定生效实施后第二次部长级会议，各方一致同意继续讨论并及时达成RCEP新成员加入程序。

关于印度加入RCEP问题，根据协定规定，印度作为原始谈判国，在去年1月1日协定生效时即可申请加入。RCEP是开放、包容的自贸协定，RCEP的大门对包括印度在内的各方都是敞开的。

(责编：孙红丽、吕骞)

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