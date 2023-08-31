中老人民的发展路、幸福路、友谊路（共建“一带一路”·第一现场）
“我们不仅要实现‘硬联通’，还要抓好‘软联通’，做好铁路后续运维和安全保障，打造高质量、可持续、惠民生的沿线经济带。”2021年12月3日中老铁路通车当天，中共中央总书记、国家主席习近平在同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦举行视频会晤时强调。
开通运营以来，中老铁路人畅其行、货畅其流，带动了沿线就业，促进了中国与老挝以及其他东盟国家贸易往来，成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路。
“大家都来走走这条通向老中共同美好未来的希望之路”
午后，老挝中部旅游城市琅勃拉邦烈日炎炎。在市郊的中老铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心，记者见到了中心接触网专业班长冯图。冯图和他的同学们是首批赴上海接受铁道专业本科教育的老挝学生，也是中老铁路通车后老挝第一批铁路工程技术人员。24岁的他来自老挝川圹省，中文流利，一见面就带着微笑。中老铁路通车前，冯图与其他8名曾在上海应用技术大学学习的老挝学生一起，用中文给习近平主席写了一封饱含深情的信。
来中国前，冯图从没见过火车。2018年，上海应用技术大学与老挝苏发努冯大学启动共建“一带一路”倡议下的国际教育合作，冯图获得了到中国学习的宝贵机会。“当时琅勃拉邦正在修建大桥，我知道未来老中铁路就将从这座大桥上通过，因此对铁道专业充满期待。”中老铁路建成后，冯图期待着“大家都来走走这条通向老中共同美好未来的希望之路”。
2020年11月底，冯图和他的同学们结束在上海应用技术大学的留学生活，回国开展为期一年的毕业实习。冯图领到的实习任务，是完成老挝首都万象至万象南段桥梁墩台基坑、垫石的测量。“测量要十分精准，才能帮助施工队搭建桥梁。”冯图说，实习期间，在中国课堂上学到的知识派上了大用场。
琅勃拉邦维保管理中心被称为中老铁路磨丁至万象段的“大管家”，担负着铁路基础设备的维护和管理任务。接触网检修需要利用火车开行以外的“天窗时间”。暮色四合，冯图的工作才刚刚开始。戴上安全帽、穿上反光服，他和中国师傅潘贵一起，准备对沿线长达1.2公里的接触网进行检修。
“两段接地已经做好，准备登车作业。”汇报完毕，冯图登上轨道车顶部开始作业。随着时间流逝，大颗汗珠从他的脸庞一滴滴滑下。检修完毕，天空已是繁星点点。
“中老友谊的未来在青年，互联互通的根基在心心相通。中方愿为中老友谊之路培育更多栋梁之才。”习近平总书记在中老铁路通车仪式上强调。中老铁路开通以来，中方已为老挝培养铁路人才800多名，其中66名老挝籍员工成为中老铁路第一批火车司机，15名当上列车长，13名在管理岗位进行锻炼。
“目前，老中铁路公司老挝籍员工占比已接近60%，他们当中的许多人将成为老挝铁路建设的骨干，为老挝交通运输事业发展注入新的活力。”老中铁路有限公司总经理刘宏说。
“我和同学们都喜欢去看火车，希望以后有机会坐火车去中国”
“看，对面就是博喔村。”从琅勃拉邦市南行约30公里，隔南康河远眺，一片排列整齐的红顶黄墙的房屋跃然眼前。
为了支持修建中老铁路，一些居住在沿线的老挝村民响应安排，搬迁至安居村。位于香恩县的博喔村，就是中方在中老铁路磨万段沿线三省四县援建的4个搬迁安居村之一。
汽车过桥后左转，驶上一条宽敞平整的双车道水泥路。约10分钟后，就能看见博喔村村口立着的一块石碑，上面写着“援老挝中老铁路搬迁安居村项目”。“去年5月，村民们搬进新居时载歌载舞的场面仿佛还在眼前。”46岁的博喔村村长香哈说。
村里发生的变化，让当了3年多村长的香哈十分感慨。“以前的村子离这里约500米，村民大多住木板房，还有少部分住草房，一到雨季总担心漏雨。现在，村里107户人家都住进了结实漂亮的新砖房，家家装上了电视。”
博喔村学校是安居村项目的配套工程。学校有两排崭新的平房，中间是操场，目前共有从幼儿园到小学五年级约50名学生。从操场向西望去，层峦叠翠，云雾萦绕，景色优美。
“坐火车去中国……”走进教室，孩子们正跟老师学习中文。“教室明亮宽敞，孩子们学习也更认真了。”身着老挝传统服饰的教师玛尼婉说。她住在河对面的村子，每天坐船过来给孩子们上课。
博喔村许多村民一辈子生活在大山里。一列列从村后呼啸而过的中老铁路火车，承载着村民们对外部世界和美好生活的向往。
10岁的楠冯今年上五年级。提到火车，她立刻兴奋起来：“从我家跑到铁轨附近只需要不到1分钟，下课后，我和同学们都喜欢去看火车，希望以后有机会坐火车去中国。”
楠冯的家是一座两层小楼，地上铺着白色瓷砖。她的母亲宋芭是香恩县中学的教师。“随着铁路开通，许多原本务农的村民做起了小生意。”宋芭说，“现在，越来越多中国人到老挝帮助我们发展，希望我的孩子们努力学习，学好中文。”
“这条钢铁巨龙承载了老中两国人民的友谊、希望和梦想”
万象市中心向东约15公里，坐落着中老铁路磨万段最大的货运站——万象南站。今年1至6月，中老铁路全线发送货物962万吨，同比增长94.7%；跨境货物运量完成230万吨，同比增长210.8%。
走进万象南站，眼前一派热火朝天景象：占地超过2万平方米的集装箱堆场上，印有“中国铁路”字样的集装箱整齐摆放，起重机正在紧张作业（见上图，人民网记者许铮摄）。轨道上，一列满载集装箱的列车缓缓进站。办事大厅里，不少老挝企业代表正在窗口办理货运业务。
梅英是老挝KM公司执行董事，这家公司主要从事矿石和农产品进出口贸易。为什么选择通过中老铁路运输货物？她给记者算了一笔账：“公司每个月通过老中铁路运输铁矿石5万吨、农产品2万吨。铁路未开通前，货物通过公路运输至少要花上10天，如今只需3天就可以送达，不仅运输时间大大缩短，运输成本也大幅下降。”
万象南站距离老挝和泰国边境仅约7公里，是重要的货物中转“旱码头”，很多东盟国家的货物都是从这里搭上中老铁路货运列车运往中国的。
“中老铁路和泰国铁路轨距不同，为了让中老泰铁路实现互联互通，让陆海联运国际物流通道更加便捷畅通，去年7月，万象南换装场正式建成投用。”老中铁路有限公司基础建设部副部长宋宗波说。
从万象南站出发，驱车行驶约10分钟即可到达万象南换装场。这里设置标准轨换装线1条、米轨换装线2条，北向连接中老铁路万象南站货场，南向连接既有老挝米轨铁路塔纳棱站。记者来到这里时，一台起重机正在将集装箱从米轨列车上吊起，稳稳地放置在标准轨列车上。据介绍，万象南换装场年换装作业能力约为80万吨。
中老铁路发送货物品类日益丰富，从开通初期的10余种拓展到目前的2000余种。万象南站站长钱德介绍，中国发运到老挝的货物主要是机械设备、家用电器、蔬菜、鲜花等，运到老挝、泰国、越南、缅甸等多个东盟国家；从老挝发运到中国的货物主要是木薯、薏米、水果等，通达中国25个省区市。
“老中铁路只是起点，不是终点。”通伦说，“这条钢铁巨龙承载了老中两国人民的友谊、希望和梦想，周而复始，生生不息。”
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