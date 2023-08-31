人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进非洲
2023年是“一带一路”倡议提出10周年。近日，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动走进非洲埃塞俄比亚、吉布提、尼日利亚三国。由人民网多个部门记者共同组成的全媒体采访团，专访当地政要、中国驻非盟使团团长及驻三国大使，走进非盟会议中心、非盟非洲疾控中心总部大楼、亚吉铁路等中非合作标志性项目，并与当地中国商会、主流媒体深入交流，采写中非共建“一带一路”、共享发展的故事。
穆拉图·特肖梅接受人民网专访。人民网记者 陈星星摄
“这是一个非常重要和有用的倡议，埃塞致力于该倡议获得成功。”埃塞俄比亚前总统穆拉图·特肖梅接受人民网专访表示，“一带一路”倡议所发挥的作用，不限于埃塞和中国的合作，非洲还可以通过与亚洲、欧洲及中东地区的合作受益。
胡长春大使（图右）接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 赵艳红摄
“在中非合作论坛和共建‘一带一路’合作机制下，中非在贸易、投资、基建、农业、卫生、绿色发展等各领域的合作打下坚实基础，合作成果惠及双方人民，中非友好深入人心。”驻非盟使团团长胡长春大使表示，坚信在中非领导人的战略引领下，中非全面战略合作伙伴关系将不断迈上新台阶。
特肖梅·托加接受人民网专访。人民网记者 刘宁摄
“‘一带一路’倡议令中国发展取得的成果、收获的经验普惠沿线国家。”埃塞俄比亚全国重振委员会主任特肖梅·托加表示，埃塞俄比亚工业化发展得益于“一带一路”倡议，希望能在此框架下与中国催生更多实质性的合作。
莱利斯（图右）接受人民网记者唐维红采访。人民网记者 刘宁摄
“期待‘一带一路’可以为埃塞带来更多的投资。”埃塞俄比亚投资委员会主任莱利斯强调，“一带一路”倡议令埃塞俄比亚在过去几年受益匪浅，包括重要基础设施的建设等。“埃塞的很多领域都有巨大的投资潜力，欢迎中国企业关注了解。”
赵志远大使（右五）、使馆工作人员与人民网记者合影。
“十年来，中埃共建‘ 一带一路’成效显著。”驻埃塞俄比亚大使赵志远表示，贯彻落实“真实亲诚”对非政策理念，广大中资企业既要着力推动高质量发展，又要进一步履行社会责任，服务中非合作大局，为埃塞经济社会进步作出更大贡献，不断丰富中埃关系新内涵。
胡斌大使（左四）、使馆工作人员与人民网记者合影。
“中吉共建‘一带一路’已进入高质量发展新阶段。”驻吉布提大使胡斌表示，双方要继续坚持“一带一路”倡议与吉国家发展目标紧密对接，同时以更高水平和更高质量推进“五通”：政策沟通再上新高度；设施联通更加有效益；贸易畅通打开新局面；资金融通增加新活力；民心相通拓宽新领域。
崔建春大使（右三）与人民网记者合影。
“‘一带一路’为中尼合作注入强大动力，成为新时代两国友好合作的新亮点。”驻尼日利亚大使崔建春表示，鉴于自贸区、工业园在帮助尼日利亚创造就业、进一步落实进口替代政策和加速工业化进程方面成效明显，且符合两国合作的共同期待，两国地方政府可结合各自优势，加大在该领域的合作力度。
非盟会议中心。人民网记者 赵艳红摄
非盟会议中心位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，紧邻现非盟总部所在地，设计主题为“中国与非洲携手，共促非洲大陆的腾飞”，是中国援助非洲的重点项目之一。
非洲疾病预防控制中心总部（一期）航拍。人民网记者 刘宁摄
亚的斯亚贝巴南郊，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目今年初投入使用。该项目由中国土木工程集团有限公司承建，总建筑面积近2.36万平方米，设置办公行政区、应急响应中心、信息中心、生物实验室及专家公寓等。这是继非盟会议中心后中非合作的又一标志性项目。
亚吉铁路吉布提线工作人员介绍列车运营情况。人民网记者 赵艳红摄
吉布提乘客讲述亚吉铁路给当地带来的变化。人民网记者 陈星星摄
记者从吉布提阿里萨比耶市乘坐火车，1小时后抵达吉布提市。“感谢中国帮我们修铁路！”一位乘客告诉记者，亚吉铁路修建前，坐汽车往返两地需要3个小时。亚吉铁路横跨埃塞俄比亚和吉布提两国，是非洲首条跨国电气化铁路。埃塞俄比亚财政部部长希德评价称“亚吉铁路树立了中非关系繁荣发展的典范”。
一对新人和亲友在亚的斯亚贝巴友谊广场合影。人民网记者 陈星星摄
亚的斯亚贝巴友谊广场的游客与人民网记者互动。人民网记者 陈星星摄
“你好!”在亚的斯亚贝巴总理府脚下的友谊广场，接连有人用中文向记者打招呼。拍婚纱照、散步、喝咖啡……民众欢聚在这里，享受轻松与愉悦。此前这里是污水横流的荒地，中交一公局集团承建后，仅11个月的时间，这里摇身一变，成为非洲功能最多、面积最大的城市综合广场之一。
东方工业园华嘉铝业生产车间。人民网记者 赵艳红摄
沿亚的斯亚贝巴—阿达玛高速公路驱车向东南方行驶约16公里， “东方工业园”的红色巨幅招牌映入眼帘。该园由中国民营企业创办，现有140家入园企业，为当地解决了26000多人就业。埃塞女工梅兰特告诉记者，她在这里工作的5年间，收入提高了4倍。
在华坚轻工业城，制鞋工人在生产线上工作。人民网记者 赵艳红摄
“感谢中国师傅教我专业技能和中文。”在亚的斯亚贝巴的华坚轻工业城，班长Mindaye正在车间查看生产线运行情况。他已在这里工作8年，目前负责管理150名埃塞本土员工，以及部分销售工作。他毕业于马达瓦拉布大学，有不少同学毕业后都在中国企业工作，“有更好的收入，也有升职空间。”
人民网记者走进尼日利亚农业技术示范中心。人民网记者 赵艳红摄
“按照中国专家教的技术管理水稻，原本产量500公斤的地块增产到1000公斤。”尼日利亚农业技术示范中心工人布鲁斯告诉记者。该示范中心位于尼日利亚首都阿布贾，占地约31公顷，由中国援助，尼日利亚农业和农村发展部国务部长穆斯塔法·谢胡里评价称“是中尼政府合作的又一典范工程”。
埃塞俄比亚中国商会企业代表与人民网记者座谈。人民网记者 刘宁摄
尼日利亚中国商会企业代表与人民网记者座谈。
埃塞俄比亚中国商会会长陶洪、尼日利亚中国商会会长张志臣以及20余家企业代表向记者介绍了中资企业在当地提供就业、环境保护、人才培训等方面所做贡献。与会企业表示，未来将持续致力于推动高质量共建“一带一路”、助力当地经济社会发展。
人民网监事会主席唐维红（右一）带队访问尼日利亚通讯社，与该社总裁布克·庞勒（左一）交流。人民网记者 陈星星摄
采访团还走进埃塞俄比亚新闻社、尼日利亚通讯社，就新媒体发展、人文往来等领域进行了交流。
人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动分为国内和国际两个部分。其中，国内采访部分由人民网总网与地方频道共同完成，分别聚焦东西干线、西部陆海新通道、海上丝绸之路3条线路和各地中欧班列相关点位；国外采访部分，人民网与人民日报社国际部联合进行，走访亚非欧及南美的17个国家。
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