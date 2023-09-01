本报记者 郑洋洋 李凯旋 胡婧怡

《又见平遥》演出现场，观众正在沉浸式欣赏表演。

本报记者 郑洋洋摄

沈阳中街步行街街景。

李永宏摄（人民视觉）

夜游锦江的游船经过成都安顺廊桥。

成都市文化广电旅游局供图

核心阅读

一场别出心裁的演出，打破观众与演员的界限；一次身临其境的夜游，让人们在诗情画意中行走；一个古色古香的街区，让游客感受浓郁的历史文化……随着虚拟现实等新技术在文旅领域加速应用，沉浸式文旅成为关注热点，新产品、新模式、新业态不断涌现，为人们提供丰富的文化体验，为文旅产业发展注入新动能。

近来，文化和旅游部加快推动沉浸式旅游新业态发展，开展智慧旅游沉浸式体验新空间推荐遴选暨培育试点工作，并于近日公布了首批入选24个项目名单；文化和旅游部产业发展司发布20个沉浸式文旅新业态示范案例，推动沉浸式文旅新业态高质量发展。

新业态带来哪些新体验？又将如何促进文旅深度融合？近日，记者走进山西平遥、四川成都、辽宁沈阳三地，对沉浸式演艺、夜游、街区等示范案例进行实地探访。

沉浸式演艺——

在行走式体验中

成为故事参与者

“来看看糖葫芦儿”“卖鸡毛掸子喽”……入夜，古香古色的“平遥大街”上，店铺林立，吆喝叫卖声不绝于耳。

镖局、票号、染坊、客栈……沿街店铺门口，一串串红灯笼挂起，扮相惊艳的花旦挥舞着衣袖在戏台上动人歌唱，同兴公、德盛昌这些老字号招牌分外显眼。

熙熙攘攘的大街上，游人摩肩接踵，有的进入店铺，有的被小贩叫住，有的则拿起手机拍照——这是山西省平遥县大型情境体验剧《又见平遥》中的第二个场景。

“进来看看，这可是上好的绸布。”身穿水绿色古装的演员站在门口招徕顾客。绸布庄门口，头梳高髻的绣娘正坐在桌旁，专心致志地绣着一幅花鸟作品。这时，一个十一二岁模样、身穿古装的游客小女孩走到绣娘旁边，一旁女孩的妈妈拿出手机拍照，定格下这仿佛穿越的瞬间。

千年古城平遥旁，《又见平遥》剧场每天都要上演多场演出，场场爆满。在艺术表达方式上，演出颠覆了传统的室内表演模式，没有传统舞台，没有观众席，观众边走边看，构建“行走式”的互动观演模式。

正如入场提示音所说，观众将沉浸式体验百年前的平遥城，从一名观众变成汇字号张东家、李掌柜，铁匠铺的王老三，绸缎庄的赵夫人，以及给镖师们送行的众乡亲。

“在90分钟的时间里，观众穿梭在表演者中间，成为戏剧的一部分。”平遥县印象文化旅游发展有限公司董事长康青峰介绍，演出自2013年运营以来，共计演出7100多场，观演人数489万余人次，演出收入8.2亿元。

噔！一声锣鼓响起，“都让一让，都让一让喽！”慷慨激昂的锣鼓车队穿街而过，来自西安的游客苏研连忙避让到路旁。街角，刀削面的摊子旁，店主边和面边同观众互动。

观众从同兴公镖局缓缓走到平遥大街，再到南门城墙下，进入赵家宅院，隐藏在真实场景中的故事主线渐渐清晰起来。这是一个关于护镖的故事，也是一个关于传承与回家的故事。“平遥人做的不是生意，是德行。”台词中的一句话打动人心。

在最后的舞台剧部分，全场气氛达到了高潮。充满阳刚气息的舞蹈，婉约动人的山西民歌，一碗代表山西人乡愁的手工面……相互交融，在场观众被深深打动，掌声响彻大厅。

沉浸式夜游——

在锦江游船中

梦回锦官城

初秋时节，四川成都锦江畔，东门码头格外热闹。灯笼点亮夜幕，穿过集市上熙攘的人群，端碗热茶临江坐下，只见一艘被花团装扮着的游船缓缓驶来。

“晓看红湿处，花重锦官城。”身着古装的船工长吟一句诗，敲一声锣，船便开了。北起活水公园，南至东湖公园，夜游锦江项目串联起10公里水上游线。光影、音乐、建筑相映成趣，锦江画卷徐徐展开，游客们仿佛穿越时空，沉浸在成都的千年烟火中。

船行江上，雾森系统释放出大量水雾，两岸霓虹闪烁，虹光流转在雾中，忽而像缤纷蜀锦，忽而又如炫目极光，美得令人惊叹。待雾气渐散，俏皮的方言播报适时响起，向游客细数起成都市井生活。大伙儿随之放松下来，讨论着游玩成都的体验，船舱一时化作茶馆，有说有笑。

离开东门码头，很快能看到十二月市灯光秀。从正月灯市到十二月桃符市，成都常年商贾云集，繁华集市自古便是一景。随着游船缓缓前行，河道两侧的石壁被投影照亮，鲜花、锦缎、药材等一一亮相。

吹糖人，画扇面，变戏法，岸上的街区同样别出心裁，身着古装的货郎吆喝着叫卖，演员扮成李白、杜甫，伴着乐曲吟诗题词。沿锦江而行，高楼大厦恍然忘却，游客们蓦然回首，静下心来融入其中。

游船驶向合江亭，光影成为笔墨，建筑诉说着故事。“九天开出一成都，万户千门入画图”“锦城丝管日纷纷，半入江风半入云”，诗句浮现在岸边船帆上，让人眼前一亮。不远处是历史悠久的安顺廊桥，灯光照亮红墙青瓦，飞檐翘角点缀曲栏回廊，凝结了中华建筑的美与智慧；桥上车水马龙，江边花木繁盛，水鸟来到桥墩水兽雕塑上悠然小憩，人与自然和谐共生。远方小船上，身着黑衣斗笠的艺人吹起长笛，游客们哼唱相和，成都的古朴、闲适便在这一首曲、一江水中。

走过奔流的历史，夜游锦江如今也能玩出“青春味儿”和“国际范儿”。音乐广场码头以艺术展示时尚成都，石牛堰码头聚焦科技与生态展示创新成都，以码头为节点，锦江沿岸的体验场景日趋多元。夜市、夜食、夜展、夜秀精彩不断，成都的夜间文化品牌越发闪亮。

2019年至2023年7月，夜游锦江项目已累计吸引游客3000万人次。“以锦江为脉，文化为引，夜游锦江将继续植入新场景、新创意，推动项目持续更新迭代，带给市民游客更丰富多样的沉浸式夜游体验。”夜游锦江项目营销负责人杨苛说。

沉浸式街区——

在文化老街上

感受历史

青色的石板路，中西合璧的历史建筑，趣味互动的电子显示屏，汇聚各地美食的胡同，擦肩而过的古装行人……从车流穿梭的路口踏入辽宁沈阳中街步行街，顷刻便能感受到历史文化与时尚新潮的碰撞。

沈阳中街步行街兴建于1625年，因地处沈阳方城中心，被称为“中街”。历史上，中街不断被拓宽、改造，历经近400年，发展成全长3500米，宽24米，集购物、旅游、文化、餐饮等功能为一体的沉浸式街区。

进入初秋，暑气渐消。步行街上的中街冰点城门口，人头攒动。一口特色麻酱大果入口，芝麻与奶油的香甜沁人心脾，这是许多沈阳人记忆中的味道。站在阴凉下，地砖上的一块铜制铭牌引人注目。走近细看，这家创始于1946年的老字号冷饮店的品牌故事印于其上。

穿行中街之上，仿佛在阅读一本中街商业兴盛发展的历史：作为市级文物保护单位的利民商场旧址、吉顺丝房旧址等百年商场楼宇，依然保留着当年中西合璧的建筑风貌；10余家首饰、餐饮、表行、药店等老字号商铺门口，景观小品还原了当年的商品制作和销售场景；头顶路灯提取自沈阳故宫宫灯的造型及配色，脚下路面盲道采用的鳞纹、云纹等设计符号，无一不讲述着城市的历史。

循着古琴演奏的乐曲声，来到头条胡同的入口，这里正在举办美食节。胡同内几十个档口汇聚了全国各地美食，吸引游客一边品尝，一边拍照打卡。穿堂而过，胡同尽头别有洞天：古色古香的“芝兰台”定期上演太平鼓舞、相声、民谣等演出。

拾级而上，进入胡同展示区，800平方米的空间通过室内造景的形式，展现了十余条沈阳方城老胡同的缩影：只有一个出入口的“L”形狭窄胡同，是耳朵眼胡同；窗户都是圆形设计的，是月窗胡同；聚集铜器手工作坊的，是铜行胡同；聚集民间手工艺作坊的，是俊巧胡同……

随着文商旅新业态在中街加快聚集，中街的客流不断跃升，日均客流量达到30万人次。今年暑期，沈阳中街商圈单日最高客流量达到54.5万人次。

“我们通过历史文化与新兴业态互融共促，拓展体验空间，挖掘消费潜力，让老街迸发新活力。”沈阳市沈河区文化旅游体育事务服务中心副主任康丽斌说。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2023年09月01日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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