本报记者 尹晓宇

南京市凤台南路的充电站。

南京市雨润大街的充电站。

以上图片均为南京市交通运输局提供

随着我国新能源汽车市场快速发展，群众的充电需求大幅增加。构建高质量充电基础设施体系，有助于更好满足群众购置和使用新能源汽车的需要，从而进一步释放新能源汽车消费潜力。

近年来，江苏省南京市的管理保障部门和市场经营主体，推出一系列举措，努力让车主充电更便捷实惠、企业发展更可持续、行业生态更优化完善。数据显示，南京市中心城区公共充电桩目前已实现平均900米见桩。

——编 者

目前，我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系。中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，截至6月底，全国累计建成各类充电桩超过660万台，同比增加69.8%。上半年，公共充电桩增量为35.1万台。与此同时，充电基础设施仍存在着布局不合理、服务跟不上等问题。

前不久，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求按照科学布局、适度超前、创新融合、安全便捷的基本原则，进一步构建高质量充电基础设施体系。

据江苏省南京市交通运输局统计，在南京市，中心城区公共充电桩目前已实现平均900米见桩，公共充电桩的车桩比达到6.9∶1，高于7.9∶1的全国平均水平，充电设施的快速布局正让新能源汽车车主的出行更舒心。

如何让车主充电方便实惠，如何让充电桩企业良性发展，如何推动行业生态的优化完善？近日，记者对南京市公共充电桩发展情况进行了调研。

充电方不方便？

全市统筹，站点优化布设

前几天，上海市民张先生一家人，自驾新能源汽车到南京出游。行至黄栗墅服务区（成都方向），车辆的剩余电量已经不到20%，从导航上看到服务区有充电桩，张先生决定先去充电。

充电站内有4台120千瓦一机双枪直流充电桩，大屏上显示，4台充电桩都有车在充电，1号桩还有3分钟就充电完毕。考虑到一会儿会直接去景区，之前张先生已经提前通过导航查询过景区停车场也有充电桩，决定先在服务区充一部分电。

将充电枪连接好，张先生便带着孩子去了趟卫生间，差不多20分钟后回到充电站。此刻，车辆的电量提示已经到了70%。“完全够用了。”付完费，张先生驾驶车辆继续向南京市区驶去。

苜蓿园是去往紫金山景区的入口之一，张先生将车开进附近一处停车场，这里有一处鲸充充电站。而在周围一公里范围内，还分布着星星充电、特来电、小桔充电等5个充电站。“手机上一查便知，距离都不远，去哪个都很方便。”张先生说。

充电站内绿树成荫，13个一机双枪的充电桩布设在这里，几台网约车正在充电。充上电，张先生一家进入景区，几个小时后，开着充满电的车辆，一家人赶往下一个目的地。

便捷的充电体验，给张先生的南京之行开了个好头。对于只能依靠公共充电桩充电的外地游客来说，充电站的布设密度至关重要。那么，充电站该如何布设，建站的考虑因素又有哪些？

车流量、独立区域、线路铺设、电力增容等关键词，成为业内人士的关注焦点。具体来看，车流量够大，充电站才有盈利的可能；有独立的区域才能建设道闸，确保只有新能源汽车进入，避免燃油车占桩的情况发生；一些老城区地段，线路铺设需要破路，如果破路距离太长，成本就太高；电力如果无法增容到场站的功率需要，充电枪就发挥不出额定功率的效用。

由此来看，能满足上述条件的区域往往是充电桩企业建桩的热点，比如紫金山景区、禄口机场、南京南站等。记者注意到，仅在南京南站周边1公里范围内，就有近20家充电站。

为服务充电桩企业，不断优化全市公共充电桩布局，南京市交通运输局通过南京市新能源汽车充电设施运行监管平台，对全市的充电基础设施布局、充电量、在线率、利用率等情况进行全覆盖、全时段监测。“根据监管平台的数据分析，我们还会定期向监管的充电桩企业提供数据分析，既提示热点区域风险，又挖掘一些有增长潜力的非热点区域，供企业建站参考。”南京市交通运输局相关负责人说。

记者了解到，南京近几年保持了每年增加3000台公共充电桩的增长趋势，同时管理部门利用监管平台的数据对早年一些选址不算科学和标准落后的充电桩进行了优化升级，目前全市公共充电桩有2.7万余台。

配套到不到位？

多元服务，便利更多车主

中午11点半左右，网约车司机王师傅来到雨花台区凤台南路的云快充充电站内，场站入口处写着一行醒目的字：内有超市提供快餐。记者看到，30个充电车位已经全满，并出现了排队的情况。“场站有些配套服务，有个可以坐下来的休息室，里面卖盒饭，两荤一素只要15元，免费提供开水，边充电还能边歇歇脚。”王师傅一般会选在中午吃饭的时候充一次电，这样能节约一些时间，而周边能吃饭的场站是他考虑的重要因素之一，他还告诉记者，有配套场站的一般是大型充电站，设备多且新，即便排队，等待时间也比较短。

今年以来，南京旅游市场持续火爆。南京市统计局数据显示，上半年，南京接待境内外游客8649.79万人次，同比增长64.3%，比2019年同期增长31.8%。

游客的出行增加了网约车的需求，因此南京南站等交通枢纽、紫金山景区等热门景点的充电需求也不断增加。一些网约车司机选择在这些地方充电的同时等待接单，因为不少充电桩企业推出了充电免停车费的服务。“在我们的南京南站、紫金山等不少充电场站，车主可以通过充电享受免费停车2小时的优惠。”江苏鲸充新能源技术有限公司营运负责人俞军花告诉记者。

此外，充电桩企业为了增加竞争力，也会不定时地推出服务费打折优惠。在凤台南路的几个充电场站，新电途、快电等一些运营商平台正在进行服务费优惠活动，平时1.35元/千瓦时的充电价格，优惠后低至0.9元/千瓦时。

每到节假日，高速公路服务区容易出现排队充电的情况。从今年“五一”开始，国网南京供电公司在黄栗墅服务区推出了“即享充电”服务，车主扫描二维码登记车牌号，点击取号后，手机上可以显示等待的人数，到号时手机会弹出通知。充电站还贴了一幅地图，标记出了下高速后可以找到的最近的几个充电站，方便车主多元选择。

此外，国网南京供电公司还运用后台的充电热力图以及订单等信息，研判各个站点的排队情况，在节假日充电需求猛增时，还会统筹调度应急充电车布置到相关站点，为用户提供紧急充电服务。

企业赚不赚钱？

拓展经营，探索盈利模式

中国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长仝宗旗介绍，我国充电基础设施产业盈利模式尚不明确，经营压力较大。为打破困境，各企业正创新探索运营模式，从而催生多种新技术应用。

据了解，充电桩企业的收入来源可以分为三部分：充电服务费、电费差价和增值服务。目前，充电服务费带来的收入占绝大部分充电桩企业总收入的90%以上。

记者在采访中了解到，充电桩企业有的采用业务多元化，有的则较早进入方案解决领域进行差异化竞争。

比如，鲸充从创立之初就一直积极布局海外市场，目前已获得欧盟等海外技术标准认证，从电动汽车充电设备到电力设备的研发制造，从小功率交流充电桩到超大功率储充系统，鲸充都可以为海内外客户提供一站式系统解决方案。“目前海外市场的盈利状况还不错。”俞军花介绍，公司产品已经远销到北美、欧洲、中东、东南亚等地区。

2017年，南京云快充信息科技有限公司推出第三方服务平台，最初主要是为一些中小型的充电桩运营商和充电桩制造商提供新能源汽车充电平台、运营运维等第三方服务。随着平台技术不断沉淀和产业协同增强，现在已经可以提供从建站选址建议、金融服务支持，到平台管理、运维服务、数据引流、代运营等服务，可以为充电桩运营商提供全生命周期的一体化建站解决方案。截至今年6月，云快充平台已接入1.2万多家充电桩运营商。

江苏鸿泰汇远新能源汽车服务有限公司于2022年注册成立，找到云快充提供平台管理、运营和充电桩物联网平台等服务。今年3月投运以来，云快充通过大数据深挖主机厂、车队、渠道方的充电需求，运用平台算法向地图运营商、新能源主机厂、营运车队等精准推送，鸿泰汇远公司充电站的单日充电量由初期的3000多千瓦时提升至1万千瓦时左右。

此外，还有一些充电桩运营商与电池生产商合作，通过充电时抓取的数据来评估电池安全状况。这一合作不仅有利于随时监控车辆的电池安全，也免去了拆卸电池单独送检的繁琐，还能为今后新能源汽车的二手交易建立评估标准。但由于缺乏相应的国家及行业标准，目前该操作还处于探索阶段。

仝宗旗表示，未来市场将根据应用场景拓展多种商业模式。“收入来源将从原来单一充电服务费模式逐渐向设备运维服务模式、代运营分成模式、大数据价值挖掘模式、站点增值服务拓展模式等演变。”仝宗旗说。

政策如何保障？

多措并举，优化行业生态

从2015年开始，南京对上一年度的充电设施建设运营进行补贴，每年的补贴政策会根据数据分析进行调整，目前各级财政补贴已发放11.69亿元。

记者从今年印发的《南京市2022年度充电设施建设运营财政补贴办法》中看到，对于新建的交流充电桩每千瓦补贴100元，但同时也提到单个充电站或者充电桩群的补贴总额不超过180万元，新建交流桩桩均周充电量低于10千瓦时、直流桩桩均周充电量低于40千瓦时的不予补助。对于充电设施运营的补贴则要求，公共服务领域充电设施建设运营单位在本市范围内年度充电量达到150万千瓦时（含）以上，同时全年在线率超过90%（含）。补贴标准为，社会公共充电设施运营补贴0.15元/千瓦时。

南京市交通运输局相关负责人指出，这体现出南京在充电桩基础设施建设上的政策导向，即加大社会公用充电设施建设推进力度，引导充电设施建设运营企业精准定位、合理布局，力求在提高建设数量的同时，提高设备运营效率。

“公司这几年的发展离不开建邺高新区的支持。”云快充副总裁朱海涛介绍，公司发展需要资金，早期经由高新区组织的专场路演支持，很快就获得了多家银行给予的千万元资金支持，并在随后获得更多专业投资机构的关注和注资。

老旧小区的公共充电场站建设一直是运营商头痛的事情。去年底，《南京市居民区电动汽车充电基础设施建设管理办法》印发，对此进行破题，对于无固定产权车位的老旧小区，采用政府推动、集中充电的模式，一小区一方案。例如，鼓楼区迎江园小区共有住户780户，非产权车位190个，为解决充电难的问题，由国网南京电动汽车服务有限公司投资，沿南侧马路围墙安装8组慢充充电桩，由小区物业进行有序充电管理。

在进行居民小区充电场站改造的同时，运营商也正加强其他公共充电设施的建设。为满足运营商用电需求，国网南京供电公司通过线上办电、优化供电方案等方式确保公共充电设施能够如期运营。南京特来电新能源有限公司于今年3月在鼓楼区古平岗4号智梦园停车场新建充电场站，申请新装用电需求1260千伏安。供电部门按照特来电公司的需求时间完成了该充电场站的外线送电任务，并且实现了就近供电，节省运营商接电成本6.2万元。

今年7月，江苏省高级人民法院公布一批典型案例，其中包括一个充电桩安装纠纷案件。周某、王某某与南京某物业公司发生合同纠纷，根据生效判决，南京某物业公司应协助原告安装新能源汽车充电桩，但物业公司以地下车库曾发生电动车充电自燃且自身只是管理方并非产权人为由拒不配合安装，周某、王某某遂向南京栖霞法院申请强制执行。之后，法院向被执行人发送《预罚款通知书》，要求其与产权方区分责任，同时通过三方座谈释法明理，最终，地下车位产权方与管理方均表示愿意协助业主安装汽车充电桩。

江苏省高级人民法院执行局一级法官助理仇平梅表示，该案入选了全国十大能动司法（执行）典型案例，该案的成功执行，为新能源汽车基础设施在基层社区的推广、落地提供了有益的实践范本。

采访中，记者了解到，南京在充电桩发展中还存在一些难题。比如路边公共停车位的充电桩安装与燃油车停车需求如何协调，私人充电桩与公共充电桩的布设如何兼顾经济与使用效率，新能源汽车保有量到达一定数量后与大电网安全如何协同等。“相信随着试点工作的不断推进，这些难题会被陆续解决。”南京市交通运输局相关负责人说。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2023年09月01日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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