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“啤酒之都”哈尔滨展现消费与产业新风尚

2023年09月01日08:27 | 来源：新华社
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原标题：“啤酒之都”哈尔滨展现消费与产业新风尚

　　 　　市民和游客在哈尔滨市平房区参加啤酒嘉年华（7月11日摄）。新华社记者杨思琪摄

　　夏日傍晚的哈尔滨，120米高的雪花摩天轮悠然旋转，一顶顶洁白帐篷下，市民和游客尽享来自国内外30余个品牌的500余款啤酒。这座被誉为“中国啤酒之都”的城市，逐渐形成消费与产业新风尚。

　　啤酒，在哈尔滨已经有120多年的历史，中国最早的啤酒制造商诞生于此。创建于1900年的哈尔滨啤酒集团有限公司生产了中国第一桶啤酒。

　　历经岁月流转，啤酒文化已在街头巷尾铺展开来，成为这座东北城市的一道风景。广场上、街头边，可见悠闲的人们畅饮；太阳岛上、松花江边，人们野营聚会、举杯相庆；在中央大街，阳台音乐会、乐队巡游、西餐厅有了啤酒的点缀，更显风韵。

　　据统计，哈尔滨的啤酒年消费总量和年人均消费量位于中国各大城市前列。

　　“啤酒之于哈尔滨，犹如大排档之于南京、小龙虾之于长沙，已经成为自己独特的品牌。”哈尔滨市文旅局局长王洪新说，啤酒赋予这座城市灵性与豪气，这里的人们则打造出属于自己的节日。经过20余年发展，哈尔滨国际啤酒节已从具有欧亚风情的啤酒宴会，发展成一年一度的国际盛会，彰显着个性与魅力。

　　哈尔滨还有一座以啤酒命名的博物馆。置身其中，仿佛穿越到百年前的时尚之都，见证高大马车拉着装满生啤酒的大木桶，配送到街头林立的啤酒店铺，端上精心布置的复古餐桌……

　　在博物馆游客互动区，“啤酒+音乐”“啤酒+体育”“啤酒+游戏”“啤酒+电影”等新业态给游客带来激情与活力。

　　“哈尔滨坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化体育和旅游业深度融合发展，让更多人了解哈尔滨、喜欢哈尔滨。”哈尔滨市委常委、副市长栾志成说。

　　如今，哈尔滨的啤酒年产量已达60万吨，而且打造出了包括生产、包装、罐装、运输等在内的全过程产业链。“啤酒经济”已成为带动这座城市经济发展的新引擎。

　　在哈尔滨宝钢制罐有限公司，偌大的厂区内几乎看不到工人的身影。整齐锃亮的啤酒罐在生产线上高速运转，裁剪、成型、喷漆、装箱……每一道工序都有条不紊。

　　随着智慧制造项目启动，该工厂实现了可视化集中管控。而在一街之隔的啤酒厂外，等待运输的物流车正排成长队，将清爽的啤酒送往全国各地和海外市场。

　　哈尔滨市平房区工业信息科技局局长廖晓芳介绍，近几年，随着啤酒产业发展，哈尔滨和鑫彩色印刷有限公司、哈尔滨华兴玻璃有限公司等配套企业相继成立，打造出集啤酒生产、包装、罐装、运输等在内的全过程产业链。

　　为进一步赋能“啤酒经济”发展，哈尔滨市有关部门提出，通过设立增产奖励、提供贴息贷款、组织企业参加各种展销会等方式，助力啤酒产业相关企业实现长足发展，让啤酒文化在“冰城夏都”续写更多新故事。

　　“啤酒‘拉’来了一条产业链。如今在哈尔滨的啤酒产业集聚区，一瓶啤酒的诞生已实现‘足不出区’。”廖晓芳说。（记者 杨思琪 戴锦镕）

(责编：曹淼、陈键)
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