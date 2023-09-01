本报记者 邱玥

原标题：“百日千万”继续推出四个线上专场招聘

本报北京8月31日电（记者邱玥）8月28日至9月1日，百日千万招聘专项行动推出医药卫生、建筑业、制造业服务业、美团招聘4个线上招聘专场，共有1400余家用人单位参与，招聘需求约81.6万人次。

医药卫生专场组织700余家企业参与，提供安全工程师、生产管理、医疗器械体系工程师、医学专员等岗位，招聘需求4700人次。

建筑业专场组织690家用人单位，提供项目管理、工程监理、质量检测等岗位，招聘需求1.1万人次。

制造业服务业专场组织四川公共招聘网、山西招聘网等10余个招聘平台参与，提供技术操作工、销售店员等岗位，招聘需求约78万人次。

美团招聘专场提供外卖骑手、无人机操作员、自动配送车测试安全员、货运司机、客服等岗位，招聘需求约2万人次。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网、就业在线专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场，或点击主会场页面下方参与机构LOGO进入分会场参与。

(责编：杨曦、陈键)

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