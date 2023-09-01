原标题：金融支持民企发展再出实招 “三支箭”将继续发力

“做好民营企业金融服务，有助于进一步激发民营企业韧性与活力，为构建新发展格局、实现高质量发展提供强有力支撑。”中国人民银行党委书记、行长，国家外汇局党组书记、局长潘功胜在8月30日金融管理部门联合全国工商联召开的金融支持民营企业发展工作推进会上表示。

就下一步金融支持民营企业发展的举措，潘功胜谈到了多个方面。其中强调，“要畅通民营企业股、债、贷三种融资渠道”。这也就意味着“三支箭”将继续“往前飞”，进一步拓宽民营企业融资途径，促进民营企业高质量发展。

多部门合力助民企发展

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是推动我国市场经济高质量发展的重要力量，支持民营企业发展是金融供给侧结构性改革的重要内容。

为持续加强民营企业金融服务，金融管理部门联合全国工商联召开金融支持民营企业发展工作推进会。值得关注的是，此次会议“集结”了多个重要部门，除中国人民银行、全国工商联外，还有国家金融监督管理总局、证监会等部门相关人士出席会议。此外，还有上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间市场交易商协会主要负责同志参加会议。

中信证券首席经济学家明明向《证券日报》记者表示，此次会议体现了党中央和国务院对民营企业发展的高度重视。多部门联合召开此类“推进会”尚属首次，释放出政府将进一步提升金融支持民营企业的力度和水平、政策持续优化、支持力度不断加大的积极信号。这有利于稳定市场预期，提升民营企业活力。

“这场会议如此大规模是对我国近年来民营企业在推动我国经济高质量发展中，发挥着越来越显著的作用的肯定。”东吴证券固收首席分析师李勇对记者表示，民营经济具有“五六七八九”的特征。民营企业从2019年起成为我国第一大外贸主体，今年上半年民营企业进出口增长8.9%，高于整体增速6.8个百分点，拉动我国外贸增长4.4个百分点。

“三支箭”将继续发力

一直以来，融资难、融资贵都在困扰民营企业发展。为此，中国人民银行会同有关部门，研究从债券、信贷、股权三个融资主渠道，采取“三支箭”的政策组合，支持民营企业拓宽融资途径，解决民营企业“缺水”难题。

在此次会议上，潘功胜再次强调，“要畅通民营企业股、债、贷三种融资渠道”。这也就意味着，“三支箭”将继续发力。在贷款方面，他表示，“实施好再贷款再贴现等货币政策工具，引导金融机构加强对接走访，推进金融产品和服务创新，持续加大对民营企业的信贷投放”。

近年来，信贷支持民营企业的力度不断加大，金融机构从业者对此有着直观的感受。一位国有大行工作人员告诉记者，近几年，感受到银行业对民营企业的金融支持力度显著增大。一方面，银行鼓励各级下属机构积极开展普惠贷款业务；另一方面，银行在对民营企业发放信用贷款方面降低了门槛，企业可凭借缴税记录线上申请信用贷款，额度可达30万元至50万元，改善了一些小微企业因缺乏抵押资产而融资难的困境。此外，银行针对专精特新企业、“瞪羚”企业都开展了专项的金融支持计划，力度较大。

中国人民大学财政金融学院金融学教授郑志刚向《证券日报》记者表示，就股权、债券、贷款三种融资渠道而言，对于部分小规模民营企业来说，IPO（首次公开募股）和发行债券仍有一定难度，银行方面的融资保障就显得尤为重要，未来，银行业在对民营企业的金融扶持方面应扮演更加积极的角色，例如在抵押担保等授信政策方面更加灵活，进一步降低融资成本，为民营企业融资创造更便利的条件。

除了银行业的信贷支持外，债务融资工具也对支持民营企业发展发挥着重要作用。2018年10月份，中国人民银行设立民营企业债券融资支持工具，作为化解民营企业融资难“三支箭”中的第二支箭。去年11月份，第二支箭得到延期并扩容。中国人民银行近期发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》显示，“自2022年11月份扩容以来累计为民营企业发行284亿元债券提供支持”。

在此次金融支持民营企业发展工作推进会上，潘功胜表示，债券方面，推动民营企业债券融资支持工具扩容增量，扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者配置民营企业债券。

李勇认为，未来可以研究推进民营企业债券市场建设，发挥市场化增信作用。对于民营企业融资需求，应当设计符合民营企业特征的交易机制，推动民营企业债券融资专项支持计划扩大覆盖面，加强市场专业投资者的培养。同时，积极支持民营企业发行资产证券化产品，直面产业链上下游民营企业，有助于帮助企业拓展融资渠道，提供更多的融资机会。

值得一提的是，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）迅速行动，8月30日傍晚发布《关于进一步加大债务融资工具支持力度 促进民营经济健康发展的通知》，从“落实‘第二支箭’扩容增量工作部署，提振市场信心”“拓宽民营企业‘绿色通道’，提高融资服务便利”“加强民营企业创新产品支持力度，激发市场活力”“加大市场宣传力度，增进各方交流互信”四个方面提出12条举措，着力优化民营企业融资环境，积极营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，助力民营经济平稳健康发展。

民企股权融资需求旺盛

拓展民营企业股权融资渠道一直是金融管理部门的关注重点。在此次会议上，潘功胜表示。股权方面，支持民营企业上市和再融资，积极发挥地方政府专项引导基金作用，完善投资退出机制。

中国证监会党委委员、副主席王建军在此次会议上也表示，证监会将推动注册制改革走深走实，健全资本市场功能，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用。支持符合条件的民营企业上市融资和再融资，优化并购重组“小额快速”审核机制。支持证券公司加大对民营企业服务支持力度，鼓励参与民企股权融资支持工具，通过私募资管计划为民营企业增加融资渠道。

在李勇看来，当前民营企业融资需求旺盛，在经济高质量转型的背景下具有的创新优势是当前经济发展的重要力量，而全面注册制改革有助于优秀民营企业不断发展，培育出一批在新时代、新发展阶段充满竞争力的优质企业。

“目前整个金融体系中直接融资特别是股权融资的占比仍然偏低。”李勇认为，未来，为了更好地推动中国经济高质量发展，必须明确股权融资风险共担和利益共享机制。在支持对民营企业股权融资方面，应当进一步拓宽股权市场对民营企业发展的支持作用，促进更多符合条件的优质民营企业进行股权融资。区域性股权市场作为为区域内中小微企业证券非公开发行、转让及相关活动提供设施与服务的场所，可以更好地为民营企业提供更多普惠性金融服务，让民营企业在多层次资本市场中发展壮大。再者，可以积极发挥地方政府专项引导基金作用，以及完善投资退出机制。

本报记者 刘 琪 见习记者 于 宏

(责编：杨曦、陈键)

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