王延斌

原标题：渔光互补美了乡村富了农民

8月30日一大早，山东省淄博市高青县台李村农民李华亭来到自家鱼塘。每天早上六点半，是他雷打不动的投料时间。此时，230亩水塘里，生活着小龙虾、清水草鱼、黄河鲤鱼、螃蟹、南美白对虾等水产品。

科技日报记者注意到，与其他养殖户不同，李华亭的百亩水塘上面，密密麻麻地排列着十多行光伏板。当太阳升起后，光伏板的下方就变成了鱼儿们的“天堂”。

李华亭告诉记者，烈日会让鱼儿的活动量减少，但这些光伏板却为它们提供了庇护，在降低水温的同时，增加了鱼类的活动量，使得这些鱼体质好，长得快。

不过，光伏板遮阴，只是其附加作用之一。

光伏发电是实现“双碳”目标的重要途径。2022年3月，《淄博市光伏规模化开发实施方案》出台，该市将以整区县分布式光伏规模化开发试点为契机，坚持集中式开发与分布式发展并举，以实现光伏发电规模化发展。

在此背景下，李华亭的水产养殖基地也变成了淄博市首个光伏电能质量管控示范区，实现了光伏运行远程“可观、可测、可控、可调”。

记者采访时，正值国网高青供电公司发展部电网规划与前期专工路国栋来此检查设备运行。“只要有阳光，这一块块光伏板就能给百姓带来源源不断的收益。”路国栋给记者算了一笔账：像台李村这种“渔光互补”型光伏电站，一方面，每年可平均发电2700万千瓦时，减少标煤0.97万吨、二氧化碳排放26000吨、二氧化硫排放810吨，具有经济和环保双重效益；另一方面，光伏板安装之处，每年会给农民每亩地1000元的补贴，同时，也给当地政府带去税收，可谓“一举多得”。

据了解，在实现“渔光互补”的地方，养殖户实行电气化养殖，抽水机、供氧机等设备投入使用，离不开可靠电力保障，而国网淄博供电公司定期来给养殖户进行安全用电检查，提供服务保障。

虽然已经年逾60岁，但作为水产养殖基地的负责人，李华亭喜欢尝试新事物。在说话间，他将记者引到船上，荡舟于水塘上，直到划到莲花丛中。这里种植着“太空一号”莲藕。

水面上，莲花开得正艳，水面下，莲藕即将丰收。这也是李华亭的自豪：乘飞船到太空中“逛”过一圈的品种，“太空一号”莲藕每斤可卖到6元，而一般莲藕每斤才卖3元左右。

如果说眼前“水下养鱼、水上发电”的“渔光互补”模式，让千亩鱼塘与光伏电站相映成辉，那么，将光伏板装到牛棚上的“牧光互补”模式，则让养殖大户受益颇多。

距离台李村25公里之外的纽澜地黑牛产业园，展现出不一样的风景——牛棚上是一块块太阳能板；牛棚下，一群群黑牛正在享受清凉。

“我们将牛棚顶部的闲置空间利用起来，按每亩1200元的标准租赁给发电企业开发光伏，实现了上面发电、下面养殖。”该产业园生产负责人董冠向记者表示：“按照租赁协议，我们总共可获得租赁补贴180万元。”按照计划，这些钱将用于数字化标准牛棚建设和“能繁母牛”的引进。

一块块光伏板“拼出了”绿色新图景，更给百姓和企业带来了获得感。

董冠表示，“牧光互补”项目的建设不仅节约了土地资源，他们还在建成投产的基础上系统开发“多位一体、多能互补”的清洁能源综合服务基地，使园区的畜牧养殖、生产加工、仓储物流、冷链环节以及今后的人居工程、道路亮化工程充分实现清洁能源全覆盖。

(责编：杨曦、陈键)

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