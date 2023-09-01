原标题：我国载人月球探测任务新飞行器征名活动启动

科技日报北京8月31日电 （记者付毅飞）据中国载人航天工程办公室消息，载人月球探测工程登月阶段任务已全面启动实施，各项研制建设工作正在加紧推进。为汇聚社会智慧，该办公室8月31日启动载人月球探测任务新飞行器征名活动。所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。

此次征集内容为我国新一代载人飞船、载人月面着陆器的名称（含命名释义）。根据征集要求，载人月球探测工程新飞行器的相关命名应在基于积极正向的层面上，充分体现载人航天核心价值与相关元素，彰显“大国重器”“中国智造”的良好形象。命名应紧密围绕此次活动主题，注重单个名称的内涵，且统筹考虑载人航天系列飞行器各名称间的系统性、协调性和互补性；体现中华传统文化与现代科技的结合，既具中国特色，以及鲜明的科技与探索寓意，也能代表飞行器的特征和应用价值。中文名称应简洁凝练，原则上不多于4个汉字；应便于识别、记忆和推广，原则上不采纳繁体字、生僻字。

征集活动按照发布公告、初步评选、网络投票、最终评选和结果公布5个环节组织实施。面向社会的征集将于2023年9月30日24时截止。

据了解，我国计划2030年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，形成独立自主的载人月球探测能力，推动载人航天技术由近地走向深空，大幅提升我国进入空间和利用空间能力。

当日，载人航天工程办公室还启动了2024年度载人飞行任务标识征集活动。据悉，2024年中国载人航天将实施天舟七号货运飞船、神舟十八号载人飞船、天舟八号货运飞船、神舟十九号载人飞船4次飞行任务。

(责编：杨曦、陈键)

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