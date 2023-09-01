人民网北京9月1日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，8月31日，随着G55501次列车从福州南站开出，宁波至广州高铁福州至厦门、漳州段（以下简称福厦高铁）正式进入运行试验阶段，福厦高铁全线开通运营进入倒计时。

运行试验是高铁开通运营前的最后一道重要环节，是指高铁联调联试后，进行列车运行图参数测试、故障模拟、应急救援演练、按图行车试验等项目测试，模拟线路正式运营状态，对高铁运输组织、列车接发、开行密度、设备状态等方面进行一次全面“实战”检测，为正式开通运营提供科学依据。

福厦高铁于2017年9月开工建设，2021年7月正线隧道全部贯通，2022年8月全线铺轨贯通。建设过程中，建设与施工单位科学施工、攻坚克难，克服线路穿越多处山脉，跨越多处海湾等复杂自然地貌环境，坚决兑现工期节点，保证了项目建设有序推进。目前，福厦高铁联调联试工作已顺利结束，全线站房建设完成，现已转入运行试验阶段，整体工作接近尾声，为正式开通运营作最后准备。

福厦高铁北起福州市，途经莆田市、泉州市，南至厦门市和漳州市，北端衔接合福、温福铁路，南端衔接厦深、龙厦铁路，全长277.42公里，是我国首条设计时速350公里的跨海高铁，计划今年年内具备开通运营条件。

福厦高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中沿海通道的重要组成部分，建成通车后，福州、厦门将形成“一小时生活圈”，厦门、漳州、泉州闽南“金三角”将形成半小时交通圈，东南沿海城市群将串联起一条“黄金旅游带”，对服务国家“一带一路”建设，促进东南沿海城市群快速发展具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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