人民网北京9月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行，铁路运输安全有序。

国铁集团运输部门负责人介绍，今年暑运，铁路运输需求客货两旺，学生流、旅游流、探亲流叠加，电煤、粮食等重点物资保供任务繁重。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，高效统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，加大运力投放，提升服务品质和运输效率，全力满足人民群众出行和物流服务需求，为国民经济持续恢复提供了有力支撑。

一是客运能力显著提升，旅客出行需求得到较好满足。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，灵活增开旅客列车，组织动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢，最大限度提升客运能力，有效增加京津冀、长三角、成渝等热门地区和西安、杭州、黄山等主要旅游城市间的运力供给，努力满足人民群众暑期出行需求。全国铁路日均开行旅客列车达10269列，铁路12306单日售票量最高达1910万张，单日旅客发送量最高达1569万人次。针对暑期学生、旅游旅客集中出行实际，开行36列学生专列和红色游、研学游、生态游等特色旅游列车；加强跨境旅客运输组织，中老铁路、广深港高铁香港段分别发送跨境旅客2.6万人次、472万人次。暑运期间，出发和到达旅客量居前十位的城市分别为北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、武汉、西安、长沙、南京，十大热门线路分别为广州至深圳至香港、北京至天津、上海至杭州、重庆至成都、广州至珠海、北京至上海、昆明至大理、杭州至宁波、广州至长沙、成都至绵阳。

二是客运服务提质升级，旅客体验持续改善。优化完善12306旅客信息服务功能，增加候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等服务场景，着力向所有乘车旅客推送服务信息。加强旅客引导和乘降组织，动态增加安检、验证、验票和进出站通道，在全国120个车站实现便捷换乘，积极推广空铁、铁水联运产品，与公交、地铁、出租车等市政交通无缝衔接，让旅客出行更加高效。做好站车空调、餐饮、供水等基本服务，关爱老幼病残孕等重点旅客出行，在3500组动车组列车上推广应用“铁路畅行码”，努力打造温馨旅途。用好学生票优惠资质线上核验功能，暑运期间完成学生线上核验400万人次，将售票策略向学生旅客倾斜，多措并举保障学生旅客出行。打造熊猫专列、敦煌号、京和号等精品旅游列车品牌，满足旅客多样化出行需求。持续开好公益性“慢火车”，助力老少边脱贫地区人民群众出行和乡村振兴。

三是货物运量保持稳定，保障经济平稳运行。深入开展电煤保供专项行动，用好大同至秦皇岛、唐山至包头、瓦塘至日照、浩勒报吉至吉安、兰州至乌鲁木齐等主要煤运通道和繁忙干线，主动对接各大电厂运输需求，优先安排运力，实施精准保供，确保电煤应装尽装、高效送达，助力各地平稳迎峰度夏,全国371家铁路直供电厂存煤7400万吨，同比增长16.5%，可耗天数35.4天。精心组织夏粮、石油、铁矿石等重点物资运输，开辟绿色通道，强化全程盯控，国家铁路发送粮食1960万吨，同比增长14%。加强铁路国际联运组织，提升铁路口岸运输能力和通关便利化水平，跨境货物运输稳定畅通，中欧班列、西部陆海新通道海铁联运集装箱班列分别发送货物32.6万标箱、13.8万标箱，同比分别增长7.1%、20.2%；中老铁路发送跨境货物84万吨，同比增长86.6%，有力促进国内国际双循环。

四是全力做好防汛抢险，确保铁路安全畅通。积极应对“泰利”“杜苏芮”“卡努”台风等极端天气，及时启动应急预案，主动落实“超前防、主动避、有效抢”策略，全力做好防汛抗洪抢险工作。组织数十万名铁路干部职工加强线路巡查、设备检修，严格落实汛期行车安全措施，最大限度减少了对铁路运输安全和秩序的影响。针对丰台至沙城、北京至原平、京哈、京九等多条铁路运输的水害影响，果断采取降速运行、调整径路、停开列车等主动避险措施，千方百计为在途列车补充食品，安全有序组织避险滞留旅客疏运，确保了旅客生命财产安全。持续做好信息发布工作，及时公布列车停运、晚点等情况，做好车票退票、改签等服务，尽可能减少对旅客出行的影响。

(责编：王连香、吕骞)

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