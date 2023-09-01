人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023年铁路暑运累计发送旅客8.3亿人次 创历史同期新高

2023年09月01日13:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行，铁路运输安全有序。

国铁集团运输部门负责人介绍，今年暑运，铁路运输需求客货两旺，学生流、旅游流、探亲流叠加，电煤、粮食等重点物资保供任务繁重。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，高效统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，加大运力投放，提升服务品质和运输效率，全力满足人民群众出行和物流服务需求，为国民经济持续恢复提供了有力支撑。

一是客运能力显著提升，旅客出行需求得到较好满足。根据12306客票预售和候补购票大数据动态分析，灵活增开旅客列车，组织动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢，最大限度提升客运能力，有效增加京津冀、长三角、成渝等热门地区和西安、杭州、黄山等主要旅游城市间的运力供给，努力满足人民群众暑期出行需求。全国铁路日均开行旅客列车达10269列，铁路12306单日售票量最高达1910万张，单日旅客发送量最高达1569万人次。针对暑期学生、旅游旅客集中出行实际，开行36列学生专列和红色游、研学游、生态游等特色旅游列车；加强跨境旅客运输组织，中老铁路、广深港高铁香港段分别发送跨境旅客2.6万人次、472万人次。暑运期间，出发和到达旅客量居前十位的城市分别为北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、武汉、西安、长沙、南京，十大热门线路分别为广州至深圳至香港、北京至天津、上海至杭州、重庆至成都、广州至珠海、北京至上海、昆明至大理、杭州至宁波、广州至长沙、成都至绵阳。

二是客运服务提质升级，旅客体验持续改善。优化完善12306旅客信息服务功能，增加候补同方向增开临时旅客列车、晚点提示、检票地点变更等服务场景，着力向所有乘车旅客推送服务信息。加强旅客引导和乘降组织，动态增加安检、验证、验票和进出站通道，在全国120个车站实现便捷换乘，积极推广空铁、铁水联运产品，与公交、地铁、出租车等市政交通无缝衔接，让旅客出行更加高效。做好站车空调、餐饮、供水等基本服务，关爱老幼病残孕等重点旅客出行，在3500组动车组列车上推广应用“铁路畅行码”，努力打造温馨旅途。用好学生票优惠资质线上核验功能，暑运期间完成学生线上核验400万人次，将售票策略向学生旅客倾斜，多措并举保障学生旅客出行。打造熊猫专列、敦煌号、京和号等精品旅游列车品牌，满足旅客多样化出行需求。持续开好公益性“慢火车”，助力老少边脱贫地区人民群众出行和乡村振兴。

三是货物运量保持稳定，保障经济平稳运行。深入开展电煤保供专项行动，用好大同至秦皇岛、唐山至包头、瓦塘至日照、浩勒报吉至吉安、兰州至乌鲁木齐等主要煤运通道和繁忙干线，主动对接各大电厂运输需求，优先安排运力，实施精准保供，确保电煤应装尽装、高效送达，助力各地平稳迎峰度夏,全国371家铁路直供电厂存煤7400万吨，同比增长16.5%，可耗天数35.4天。精心组织夏粮、石油、铁矿石等重点物资运输，开辟绿色通道，强化全程盯控，国家铁路发送粮食1960万吨，同比增长14%。加强铁路国际联运组织，提升铁路口岸运输能力和通关便利化水平，跨境货物运输稳定畅通，中欧班列、西部陆海新通道海铁联运集装箱班列分别发送货物32.6万标箱、13.8万标箱，同比分别增长7.1%、20.2%；中老铁路发送跨境货物84万吨，同比增长86.6%，有力促进国内国际双循环。

四是全力做好防汛抢险，确保铁路安全畅通。积极应对“泰利”“杜苏芮”“卡努”台风等极端天气，及时启动应急预案，主动落实“超前防、主动避、有效抢”策略，全力做好防汛抗洪抢险工作。组织数十万名铁路干部职工加强线路巡查、设备检修，严格落实汛期行车安全措施，最大限度减少了对铁路运输安全和秩序的影响。针对丰台至沙城、北京至原平、京哈、京九等多条铁路运输的水害影响，果断采取降速运行、调整径路、停开列车等主动避险措施，千方百计为在途列车补充食品，安全有序组织避险滞留旅客疏运，确保了旅客生命财产安全。持续做好信息发布工作，及时公布列车停运、晚点等情况，做好车票退票、改签等服务，尽可能减少对旅客出行的影响。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023年铁路暑运累计发送旅客8.3亿人次 创历史同期新高
　　人民网北京9月1日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行，铁路运输安全有序。…
含糖饮料张贴三色标识 “红橙绿”探索健康生活新路径
　　人民网北京9月1日电 （记者栗翘楚）“我喝的饮料含有多少糖，会对健康产生什么样的影响？” 为回应消费者对健康生活日益升高的需求，近日，上海多家超市开始在含糖饮料区悬挂“红橙绿”含糖饮料警示标识。 近年来，“轻饮食”“低糖”“无添加”等新观念正推动着休闲食品行业风向的健康化发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部