原标题：嬴彻卡车NOA运营超5千万公里 推动智能重卡加速发展

8月29日，在第二届嬴彻科技日上，嬴彻科技展示了应用于不同智能驾驶场景下的产品数据，介绍了其最新技术成果——嬴彻卡车NOA（导航辅助驾驶）。

嬴彻科技创始人兼CEO马喆人表示，“嬴彻卡车NOA已经零事故安全运营超过5000万公里，成功覆盖全国高速干线，已实现智能重卡的大规模商业化运营。”

资料显示，自2021年底嬴彻科技与主机厂伙伴成功量产智能重卡以来，嬴彻科技已与百余家货主和承运车队展开常态化的智能重卡运营服务合作，覆盖了全国7大核心经济区的340多条干线高速运营线路，累计发运近5万趟次，且全部由单驾完成。

此外，嬴彻科技再次拓展合作的范围，在科技日上与申通快递、中通快运、德邦快递等头部物流客户签署采购与战略合作协议，共同推动行业加速发展。

具体来看，太平洋保险和嬴彻科技联合发布了行业首个完整年度智能驾驶重卡保险数据报告，详细对比了智能驾驶重卡与传统重卡的安全表现及出险数据。

报告显示，在共计600多天的智能驾驶重卡常态化商业运营中，自动驾驶里程占比超过90%，为物流客户带来安全、省人、省力、省油的价值。其中，安全方面，在百公里的前碰撞预警、车道偏离预警、急减速等核心指标上，智能驾驶相较人工驾驶可降低75%以上，更安全。

省人方面，嬴彻卡车NOA将司机从以往的纯人工驾驶模式中解放出来，通过安全可持续的全程单驾，在快递快运、合同物流、零担和整车专线等各个干线物流细分场景均实现了人车比的显著下降，可节省人力成本20%-50%。

在省力方面，嬴彻科技联合北京理工大学航天人因工程团队，将航空航天人因研究引入卡车自动驾驶。经过累计134趟次运输任务、近12万公里的司机生理疲劳和心理疲劳指标测试对比分析，结果显示相比传统卡车驾驶员，使用嬴彻卡车NOA的智能卡车驾驶员的生理疲劳度下降约35%，心理疲劳度下降约11%。嬴彻科技表示，这项测试为卡车智能驾驶的人因研究，提供了行业规范和标准参考，填补了行业空缺。

省油方面，嬴彻卡车NOA商业运营数据显示，在华东、华南、华北、华中等干线货运核心流向上，嬴彻智能重卡百公里节油平均可达1至3升，相较于人类优秀司机节油可达3%-7%。其中30%常态化运营线路可实现7%-10%的油耗下降。

而节油的秘密在于嬴彻科技推出的节油算法（FEAD）超越了预见性巡航算法（PCC），实现了横向控制、交通流应对、全局速度规划、及更精准的载重及滚阻系数测算，显著提升节油效果。

关于未来，嬴彻科技的CTO杨睿刚透露，他们将加速卡车自动驾驶技术的能力拓展，并将在下一阶段推出三项核心技术，分别是“带有安全护栏的端到端网络”“嬴彻超级司机”以及“嬴彻智驾平台”。

(责编：董童、李源)

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