原标题：华夏理财发布2022年度ESG投资报告，身先践行绿色发展理念

2023年8月，华夏理财发布《2022年度ESG投资报告》(下称“《报告》”)，向社会披露公司在投资体系和运营层面ESG管理的先进实践。据介绍，《报告》系国内资管行业公开披露的首份经权威三方鉴证的ESG投资执行报告，具有较强示范意义。

绿色发展时代主题下，华夏理财聚焦绿色低碳、基础设施、社会民生等投资重点，以ESG投资为关键抓手，积极服务实体经济绿色发展。据《报告》披露，截至2022年12月31日，华夏理财累计管理ESG主题理财产品达263.38亿元，管理存续ESG主题理财产品规模达57.89亿元，在ESG投资领域取得了良好的投资成果。

华夏理财将应对气候变化的工作作为战略重点之一，积极制定应对气候变化的行动框架。据《报告》披露，公司通过构建投资企业碳排放数据库，采用碳核算金融合作伙伴关系(PCAF)编写的《全球金融行业温室气体核算和报告标准》，碳排放核算覆盖率超持有资产总额的90%，为资管行业践行双碳战略提供了一个可计量的基础范式。

碳中和全球大背景下，华夏理财积极对标国际通用标准，在《报告》编写过程中，严格依据全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards)的要求，参考联合国负责任投资原则(UN PRI)、联合国可持续发展目标(SDGs)相关建议进行披露。本次《报告》系统性阐述了公司ESG投资理念、治理框架、投资策略和投资成果，积极回应了利益相关方的期望与关切，凸显公司在ESG领域积极对标国际的充分信心、扎实基础和卓越视野。

党建定向，华夏理财夯实稳健运营根基，坚持政治建设、思想建设、廉政建设、党业融合四位一体，兼顾绿色发展、团队建设与社会责任。在运营环节，公司积极倡导绿色办公，将采购、出行、能耗等全部业务环节纳入低碳考量范围，全面盘查运营层面碳排放；在人才管理方面，公司坚持以人为本，从开展内训、鼓励资格考试、职工慰问等多角度维护员工利益；在社会责任维度，华夏理财加强合规管理，《报告》期内积极开展消费者权益保护内部培训，全方位展现银行理财运营管理中扎实稳健的风采。

德不孤，必有邻，华夏理财携手国内多个相关方，共同推进ESG理念发展壮大。华夏理财积极响应中国财富管理50人论坛、中国气候联合参与平台等多个国内权威组织倡议，在基础研究领域，紧跟社会发展主题进行专项研究，连续三年发布《中国资管行业ESG投资发展研究报告》，深挖ESG投资价值；在外部协作方面，公司连续四年举办“中国资管行ESG高峰论坛”，《报告》期内参与众多ESG投资研讨会，深度推进政策跟踪、同业交流。通过持续推动国内更多利益相关方关注可持续发展理念，华夏理财积极探索经济效益、社会效益和环境效益的协调统一，践行“国之大者”和“金融为民”的深刻内涵。

据介绍，本次《报告》完成ESG投资管治、ESG投资流程、ESG风险管理等共计11个ESG投资与运营指标的鉴证工作。专业机构的介入与背书，既折射出《报告》自身的强公信力，亦体现华夏理财在ESG投资领域的领先身位。作为业内首份经鉴证的ESG投资执行报告，华夏理财本次《报告》的披露，对银行理财行业乃至整个资管行业践行可持续发展及碳中和战略具备极高示范意义。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新形势、新机遇面前，华夏理财将持续贯彻可持续发展理念，坚持党建引领的组织建设原则，牢牢把握金融服务实体经济的精神，提升投资管理能力，不断优化“理财工厂”运作模式，巩固ESG投资和科创投资领先优势，从而发展丰富多元的绿色金融体系，坚定不移走绿色低碳的高质量发展道路。

(责编：曹淼、李源)

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