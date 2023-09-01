人民网北京9月1日电 （焦磊）当前，现代化经济体系建设进入新阶段，围绕构建现代化基础设施体系，城投迎来业务发展的新机遇，城投“换挡升级”也进入重要时期。日前，多位业内人士及专家学者在第十一届财经中国V论坛暨新城投高质量发展峰会上表示，城投公司是地方经济发展的重要助推器，其转型应与宏观经济发展相结合，“精准调控，靶向施策”成为对处于转折时期城投公司宏观调控的新特点。

国鑫发展资产管理有限公司总裁马晓通表示，在新的经济形势下，城投面临着融资难、负债率高、经营模式不清晰、资产回报率低等难题。城投公司是地方经济发展的重要助推器，城投公司如何更好地发展也是各方关注的重要议题。

财达证券党委书记、董事长翟建强认为，立足新的发展阶段，加快构建新发展格局，这对中国城投企业转型升级和规范发展提出了新的要求，也带来了新的机遇，资本市场也将会在城投企业转型升级、实现向新城投的跨越过程中扮演重要角色。

城投发展与宏观层面的经济、政策等因素息息相关。多位与会嘉宾认为，要从政策上在供需两端发力，尽快释放增长潜力。

面对经济需求不振、预期不稳等挑战，十三届全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦认为，应启动短期稳增长、中长期增强发展动能的新一轮结构性改革。具体包括三项内容：一是以进城农村人口基本公共服务均等化为重点的需求侧结构性改革；二是以稳定房地产等既有支柱产业，激发企业家精神，助推新先导产业发展为重点的供给端结构性改革；三是以扩大有效需求、转换资产负债模式、化解防控风险为重点的资产负债端改革。

“要对中国经济发展潜力保持信心，直面问题，尽快释放增长潜力。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵认为，目前中国供给侧和需求侧具备潜力，短期问题是房地产销量下降，带来房地产企业短期融资困难，而长期问题是地方债和广义城投。

围绕经济稳增长和提质结合面临的挑战，北京大学国家发展研究院副院长黄益平认为，从短期看，最关键的变量是订单。订单是帮助中国经济走出相对比较困难的状况、走入良性复苏轨迹的一个重要变量，走出当前的经济困难需要需求端和供给侧的政策双管齐下。

处于经济恢复和产业升级的关键期，城投公司如何根据自身业务特点，因地制宜走出适合于自己的发展道路，实现高质量发展？

对此，中国社会科学院学部委员、原副院长高培勇指出，在高质量发展阶段，“精准调控，靶向施策”成为对处于转折时期城投公司宏观调控的新特点。一方面，要进一步加大宏观政策的调控力度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，努力将宏观政策的积极或正向作用最大化。另一方面，也要避免扩张过度，谨防大水漫灌，努力将扩张性宏观政策的消极或负向效应最小化。

西安开元临潼投资发展有限公司总经理王东认为，融资端短期融资目前只能解决短期企业的流动性，在确保防范金融风险的同时，要尽快建立新城投的收益平衡、资金平衡。包括关注如何建立受益者付费的城市服务体系，同时和金融机构通力合作降低平台企业的整体融资成本和财务风险等措施。

河北省邯郸市水务集团有限公司总经理杜献伟则认为，地方实力和地方经济发展在某些方面对城投平台公司有一定的影响。因此，如何带动和促进当地经济发展，从而促使本地城投平台公司的发展，将是一个发展方向。

对外经贸大学中国金融研究中心执行主任黄希韦表示，对于化解城投债，各个地区需多研究一些好的做法，加大创新融资工具研发；同时各个融资机构要做到有礼、有节、有力、有偿。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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