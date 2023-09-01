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数字·国际·可持续——2023服贸会探馆亮点扫描

2023年09月01日16:28 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月1日电题：数字·国际·可持续——2023服贸会探馆亮点扫描

　　新华社记者马欣然、张骁、夏子麟

　　“万物共生”户外光影艺术沉浸式体验展、“长安三万里”主题硬钱包、兴顺斋豆汁冰激凌、海康机器人工业自动化方案……2023年中国国际服务贸易交易会开幕在即，首钢园区的参展商们秀出的新技术、新应用、新服务，让嘉宾观众体验感增强，也折射出这场国际盛会将更数字、更国际、更绿色。

8月13日，媒体记者在首钢园区乘车参加场馆探营活动。新华社记者 孙玮彤 摄

　　更数字：打造创新应用新场景

　　尽管还没有正式开展，动感单车、赛艇船等智能体育设施已在6号馆的北京数智体育大赛场地中摆放整齐，吸引不少正在直播的媒体工作者和志愿者驻足体验。

　　展厅另一侧，好家庭集团展台正紧锣密鼓布置。为了让观众畅享企业的智能体育服务，公司计划放置10余个大型运动设施，提供AI体质测试指导训练的“上云分析”，助力全民健身。

　　在首设的北京老字号创新发展体验区，除了常规的品牌美食推介，食品安全智慧管理手段、庆丰元宇宙博物馆等应用场景也已搭建就绪。

　　“从内容到形式，再到体验互动、美味品尝，我们打造了视觉、味觉、听觉的全方位‘饕餮’盛宴。”北京华天集团顾客管理部高级主管崔晓丽说，中国14亿人口大市场为消费场景孕育出巨大创新空间，“今年服贸会上，公司将每天举办一个特色主题活动”。

　　工业遗存与现代化展馆交相辉映的首钢园区，也再次“上新”，增加一高炉SoReal元宇宙乐园，为观众带来元宇宙沉浸式科幻互动体验。“展出囊括了未来科技乐园、主题秀场、艺术展览、餐厅酒吧、体验式商业等业态，让元宇宙对于公众而言，更加真实可感。”项目负责人吕晓卓说。

　　“中国多地网红街区，已经开始尝试通过元宇宙内容打造夜经济、网红经济，形成对实体经济的助力。”他说，高新装备不仅是“玩科技”，还在于为行业带来变革，推动服务贸易创新发展。

8月13日拍摄的首钢园区。新华社记者 刘梦琪 摄

　　更国际：“服贸机遇”世界分享

　　走过11年时光，国际化依旧是服贸会的重要关键词。今年，2200多家企业到场参展，75个国家和国际组织将以国家政府或总部名义设展办会，整体国际化率超20%。

　　“更近距离感知中国市场需求”是荷兰皇家飞利浦公司坚定加入服贸会“朋友圈”的动力。在公司展台，工作人员向记者介绍了今年产品亮点——智慧重症解决方案Smart ICU飞凡智汇。这一款紧贴中国需求开发的特色本土化产品，不仅能提高ICU的救治质量，还能提升运营效率。

　　作为“制造业+服务业”一体的生态链，新能源汽车产业离不开服务贸易的蓬勃发展。服贸会作为中国三大对外开放展览会平台之一，为特斯拉等国外整车制造企业带来了展示和沟通的机会。

　　“中国提供法治化、国际化、便利化以及更公平的营商环境，坚持扩大开放的决心有目共睹，为企业发展提供了良好保障。”特斯拉公司副总裁陶琳说，今年将携最新技术理念再登服贸会。

8月31日拍摄的2023年服贸会首钢园区。新华社记者 刘岭逸 摄

　　更可持续：绿色低碳蔚然成风

　　中国首颗陆地生态系统碳监测卫星“句芒号”、中国首款L4级自动驾驶货运车、首发中置一体化电池包技术……

　　服贸会的“绿意盎然”，不仅体现在特设的“双碳赋能·焕发创新动力”主题展区、多场以绿色低碳为主题的高峰论坛里，更体现在展商们绿色服务、绿色技术、绿色商业模式的前沿成果和务实行动中。

　　“老朋友”渣打银行计划在会上携手北京绿金院举办转型金融专题讨论，支持中国企业的全球化和跨国企业深耕中国，助力东西方在绿色与可持续金融领域的合作。

　　“供应链、信息技术、建筑、金融等从业者都在积极关注全球低碳场景带来的机会，尤其是中国‘双碳’目标给世界服务贸易带来的广阔机遇。”美国环保协会副总裁、北京代表处首席代表秦虎说，绿色低碳服务为全球贸易带来了新增长点。

　　亚马逊云科技大中华区战略业务发展部总经理顾凡对此深有感触：“中国积极推动服务贸易在数字化和绿色化方面的双向融合，为企业带来诸多利好。”

　　“2023年是亚马逊云科技来到中国的第10年，我们将继续深耕中国、持续投入，期待助力更多企业可持续发展愿景。”他说。（参与采写：贺小童）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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