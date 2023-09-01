原标题：邮储银行与重庆市签署战略合作协议

8月30日，支持重庆打造西部金融中心、助力现代化新重庆建设金融系统座谈会在北京举行。中国邮政储蓄银行行长刘建军、副行长杜春野参会。

会前，重庆市与邮储银行等金融机构集中签署共建西部金融中心战略合作协议，重点围绕落实国家战略部署、参与“智融惠畅”工程实施、重庆特色金融体系建设等领域深化务实合作。

建设西部金融中心是党中央赋予重庆的重大使命，是落实国家战略的重要保障，是推动高质量发展的重要支撑。作为国有大行，邮储银行坚决贯彻落实国家战略部署，以服务实体经济为根本出发点和落脚点，全力支持重庆建设西部金融中心。

邮储银行将以此次战略合作协议签订为契机，积极参与共建西部金融中心，助力成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、现代化产业体系建设等重大战略实施，主动对接重庆金融需求，发挥优势、统筹资源，加强创新、深化合作，以高质量金融服务助力现代化新重庆建设。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经