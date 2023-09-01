人民网北京9月1日电 （记者杜燕飞）今日，中国保险行业协会召开新闻发布会正式发布《2022中国保险业社会责任报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，2022年，保险业发挥保险资金长期稳定优势，累计为实体经济融资超过21万亿元，其中，乡村振兴战略、区域协调发展战略投资5.2万亿元。

《报告》显示，2022年，全国共有保险法人机构237家，资产总额27.15万亿元，实现原保险保费收入4.70万亿元，同比增长4.58%；保险业赔款和给付支出1.55万亿元。保险密度为3326元/人，保险深度为3.88%。

支持实体经济高质量发展。《报告》显示，2022年，保险业聚焦乡村振兴战略，创新助农、惠农、强农形式，农业保险为农户提供风险保障4.6万亿元，10年间增长4.1倍；聚焦创新驱动发展战略，发展科技保险，助力“卡脖子”技术攻关、关键设备研发和成果应用转化，集成电路共保体为17家科技企业提供风险保障1万亿元，知识产权保险为2.8万家企业的4.6万件专利提供风险保障；支持高水平对外开放，为“一带一路”相关项目提供风险保障超过6万亿元；发挥保险资金长期稳定优势，累计为实体经济融资超过21万亿元，其中，乡村振兴战略、区域协调发展战略投资5.2万亿元。

守护人民群众美好生活。《报告》指出，保险机构发挥经济“减震器”和社会“稳定器”的作用，聚焦健康养老需求，构建健康养老服务体系，2022年，商业健康险赔付支出3600亿元，大病保险已覆盖12.2亿城乡居民，长期护理保险参保人数达到1.69亿，商业保险机构养老社区项目数量（包括自建和租赁）105个，企业年金受托管理规模超过1.5万亿；推进综合车险改革，为6亿辆机动车提供保险保障，车均保费同比下降21%，提升车险理赔效率，服务交通治理现代化；探索巨灾保险，服务国家灾害体系建设，住宅地震共保体提供风险保障1115亿元。

发展普惠金融助力共同富裕。《报告》指出，2022年，保险业创新产品供给，打造新市民综合金融服务方案；开发非标体保险产品，扩大惠民保险项目覆盖范围，让优质保险服务惠及更多人群；增加对小微企业的支持力度，丰富普惠保险产品和服务，助力小微企业健康发展。2022年，保险业为小微企业提供风险保障892.6万户次，为新市民提供专属风险保障超过6.8亿人次，为60岁以上老人提供人身保险产品数量6500余个。

推动经济社会发展绿色转型。《报告》表示，2022年，保险业支持低碳转型与绿色发展，为应对气候变化、环境改善和资源集约利用提供保险保障和资金支持，助力实现“双碳”目标。保险业绿色保险产品数量超过3600个，绿色债券规模超过5000亿，69家机构建立了绿色金融管理机制及工作小组，9家机构加入了可持续保险或负责任投资原则。

推动对外开放营造互利共赢的国际环境。《报告》指出，2022年，中资保险机构积极参与高水平对外开放，不断优化境外布局，服务跨境贸易；积极推进对外交流合作，国际化水平持续提高。保险业参与国际交流合作341场，为跨境贸易服务提供风险保障11.1万亿元，支持外贸企业获得融资增信超过3000亿元。

“推动保险行业安全稳健运行，要加强公司治理，提升防范化解金融风险能力。2022年，保险业开展反腐倡廉培训2.1万次，参加反腐倡廉培训近800万人次，参加反洗钱培训300万人次；127家机构开展风险管理系统信息化建设，40家机构建立专门机构开展风险减量服务。”《报告》明确，2022年，保险业推动金融科技赋能，提升客户服务水平；规范有序开展消费者权益保护工作，深化保险专业人员能力建设。全年接收并转送涉及保险公司的保险消费者投诉同比下降32.6%；保险业设立公益基金会24个，慈善捐赠总金额超过3亿元。

(责编：王震、吕骞)

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