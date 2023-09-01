人民网北京9月1日电 （欧阳易佳）据水利部消息，今日13时，第9号台风“苏拉”中心位于香港东偏南方向约165公里的海面上，中心附近最大风力17级（超强台风级）。预计，“苏拉”将以每小时10公里至15公里的速度向西偏北转偏西方向移动，可能于9月1日夜间到2日上午在广东惠东到台山一带沿海登陆，登陆强度14级至16级；也可能沿广东中部近岸海面向西偏南方向移动。

受“苏拉”影响，9月1日至3日，广东大部、福建南部、广西南部、海南等地将有大到暴雨，累计面降雨量将有60毫米至120毫米；其中福建东南部、广东中部沿海、广西东南部等地部分地区将有大暴雨，累计面雨量将有150毫米至240毫米，局部超过250毫米，可能出现小时雨强超过80毫米的短时强降雨。暴雨区内福建九龙江、广东韩江可能发生超警洪水，部分中小河流可能发生超警以上洪水。

水利部密切关注“苏拉”发展演进态势。8月30日，水利部针对福建、江西、湖南、广东、广西、海南启动洪水防御Ⅳ级应急响应，滚动开展洪水预报，提前发布洪水预警，向相关省级水利部门和水利部长江、珠江、太湖流域管理机构发出通知，对做好水工程调度、水库安全度汛、山洪灾害和中小河流洪水防御等工作作出安排；会同福建、广东两省调度棉花滩、高陂等骨干水库预泄腾库，做好拦洪准备。目前2个工作组在福建、广东指导地方做好台风暴雨洪水防御工作。9月1日15时，水利部珠江水利委员会提升洪水防御应急响应至Ⅱ级，派出督查组开展督查暗访，督促地方压实防汛责任。

台风影响区域各省份严阵以待。8月31日12时，水利厅提升防汛应急响应至Ⅱ级，全省3611座水库、2329条堤防责任人均已到位，水库提前腾库并落实应急度汛措施。广东省委、省政府召开防台风工作会，9月1日8时，水利厅提升防汛防台风应急响应至Ⅰ级，深入查找研判风险隐患点并提出处置措施，提前做好抢险队伍、设备、物料调用准备，全省大中型水库均已降至汛限水位以下。海南省防指召开防汛防台风调度会，水利厅组织对全省1101座水库全覆盖开展防汛隐患排查。江西、湖南、广西有序做好各项防御准备工作。（实习生王鼎伦对此文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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