新华社北京9月1日电（记者姚均芳、刘慧）9月1日，中国证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见，进一步推进北交所稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业主阵地系统合力。

证监会表示，意见旨在落实“要活跃资本市场，提振投资者信心”重要部署，更好发挥资本市场服务中小企业创新发展、促进高水平科技自立自强的功能。

意见提出，加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排。稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍。

证监会表示，意见将改善市场流动性作为重点。一方面，大力推进投资端建设，通过扩大投资者队伍、优化投资者结构、提升投资者参与度，为市场引入更多增量资金；另一方面，通过完善交易机制，更好发挥做市商和融资融券等制度功能，提升交易活跃度。此外，意见提出了优化发行上市安排、全面提升上市公司质量等举措，目的是尽快聚集一批能够支撑市场深度、体现市场优势、具有品牌效应的高质量上市公司，为流动性改善提供有效支撑。

意见还提出，全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用。

数据显示，目前，北交所上市公司共有217家，是开市时的近3倍。上市公司中，国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成，高新技术企业占比超九成。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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