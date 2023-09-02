原标题：国家防总调度部署“苏拉”“海葵”防御工作

本报北京9月1日电（记者姚亚奇）1日，国家防总副总指挥、应急管理部部长王祥喜主持召开防台风专题视频会商调度，组织气象、水利、自然资源等部门分析台风发展变化，研判风暴潮、大风、洪水、内涝等灾害态势，调度福建、广东、浙江、海南等省份，进一步安排部署重点地区防范应对工作。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总于9月1日12时将针对广东的防汛防台风三级应急响应提升至二级，前期派出的工作组正在广东惠州、福建漳州、浙江温州协助地方抓紧落实防台风工作。

会商指出，台风“苏拉”将在广东惠东到台山一带沿海登陆，强度为强台风级或超强台风级，受其影响，福建东南部、广东中东部等地有大暴雨，沿海局地有特大暴雨，中小河流洪水、山洪地质灾害、城乡内涝风险极高。此外，台风“海葵”进一步逼近我国东南沿海，第12号台风“鸿雁”可能影响我国，防汛防台风形势严峻复杂。

会商强调，要严格落实预警和应急响应联动措施，督促有关市县防指密切监视台风发展变化，全面掌握台风路径、影响范围、降雨强度、风暴潮和海浪等预报信息，滚动开展联合会商和风险研判，立足防强风、防巨浪、防暴雨、防内涝，强化地方、部门、单位防汛防台风责任，从海上陆上全方位落实防台风具体措施。要严格落实船回港、人上岸避险措施，广东要做好台风正面强势冲击的充分准备，把人的安全放在首要位置，对船只回港避风、人员上岸避险、危险地区群众转移安置等工作再检查、再落实，做到“一人不漏、一船不落”；福建、浙江要抢抓台风“海葵”登陆影响前的“窗口期”，对队伍物资和应急救援进行再部署、再落实。要严格落实重点部位和重要设施防范措施，加强沿海石油、化工、铁路、机场、矿山企业等重要设施和电力、通信、供水、供气等基础设施的安全管控，重点研判台风可能引发的次生灾害事故，落实抢险救援预案和措施；进一步强化山洪和地质灾害、城乡内涝、旅游景区安全等薄弱环节防汛措施，引导群众科学主动避灾；前置抢险救援力量，特别是要做好断电、断路、断通信等极端情况下的抢险救援应急准备。要严格落实统筹协调和应急处置措施，各级防指和应急管理部门要加大对台风防御工作的督导和检查力度，督促相关地区和部门主要负责人在岗在位；逐级压实包保责任，督促包保责任人深入一线，指导落实防御措施。

按照国家防总部署，应急管理部做好防汛防台风应急力量准备，在指导重点地区做好应急救援力量准备的基础上，国家层面准备跨省区应急力量5500余人、直升机5架，包括工程抢险队伍400余人、排涝力量730余人、装备450余台套、社会应急力量220余人等。广东省防指维持防台风一级应急响应，全省共转移危险区域人员46.62万人，驻粤武警、解放军和民兵共派出队伍181支、2.4万人，消防救援队伍在重点地区预置队伍52支、1470人、器材装备11万余件套，海事部门部署海巡船18艘、专业救助船13艘、直升机2架做好抢险救援准备。福建省防指维持防台风二级应急响应，全省关闭旅游景区127家、在建工地314个，关停港口企业67家，停航水路客运23条、沿海岛际客渡运航线42条、停运道路客运6条，集结各类抢险队伍6万余人、装备3万余台套。

(责编：郝帅、杨迪)

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