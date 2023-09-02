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全国铁路暑运累计发送旅客8.3亿人次

2023年09月02日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：全国铁路暑运累计发送旅客8.3亿人次

　　 本报北京9月1日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.3亿人次，创暑运旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物6.4亿吨，货物运输保持稳定运行，铁路运输安全有序。

　　 国铁集团运输部门负责人介绍，今年暑运，铁路运输需求客货两旺，学生流、旅游流、探亲流叠加，电煤、粮食等重点物资保供任务繁重。铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，高效统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，加大运力投放，提升服务品质和运输效率，全力满足人民群众出行和物流服务需求，为国民经济持续恢复提供了有力支撑。

　　 暑运期间，全国铁路日均开行旅客列车达10269列，铁路12306单日售票量最高达1910万张，单日旅客发送量最高达1569万人次。针对暑期学生、旅游旅客集中出行实际，铁路部门开行36列学生专列和红色游、研学游、生态游等特色旅游列车；加强跨境旅客运输组织，中老铁路、广深港高铁香港段分别发送跨境旅客2.6万人次、472万人次。暑运期间，出发和到达旅客量居前十位的城市分别为北京、广州、上海、成都、杭州、深圳、武汉、西安、长沙、南京，十大热门线路分别为广州至深圳至香港、北京至天津、上海至杭州、重庆至成都、广州至珠海、北京至上海、昆明至大理、杭州至宁波、广州至长沙、成都至绵阳。

　　 货物运量保持稳定，保障经济平稳运行。铁路部门深入开展电煤保供专项行动，主动对接各大电厂运输需求，优先安排运力，实施精准保供，助力各地平稳迎峰度夏。全国371家铁路直供电厂存煤7400万吨，同比增长16.5%，可耗天数35.4天。同时，精心组织夏粮、石油、铁矿石等重点物资运输，开辟绿色通道，强化全程盯控，国家铁路发送粮食1960万吨，同比增长14%。加强铁路国际联运组织，提升铁路口岸运输能力和通关便利化水平，跨境货物运输稳定畅通，中欧班列、西部陆海新通道海铁联运集装箱班列分别发送货物32.6万标箱、13.8万标箱，同比分别增长7.1%、20.2%；中老铁路发送跨境货物84万吨，同比增长86.6%，有力促进国内国际双循环。

(责编：郝帅、杨迪)
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