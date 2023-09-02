原标题：我国信息无障碍建设取得阶段性成果

本报北京9月1日电（记者刘坤）无障碍环境建设法9月1日正式施行，标志着无障碍环境建设工作进入新阶段。

近年来，我国多措并举推进信息无障碍建设工作，取得阶段性成果。工业和信息化部等部门出台政策文件，组织发布互联网应用适老化通用设计规范等相关标准近30项；指导1735家互联网网站和手机App，多个国产品牌智能手机、智能电视完成改造升级；部署基础电信企业在线下营业厅专设无障碍通道、老人专席，推出专属优惠资费、大字账单等服务。我国信息无障碍顶层设计逐步完善，智能软硬件无障碍水平稳步提升，基础电信企业无障碍服务能力显著增强。

工业和信息化部表示，将抓紧制定出台推进信息无障碍建设、促进数字技术适老化发展的配套政策文件，推动信息无障碍建设规模有效扩大、层级不断深入，产品服务供给质量与用户体验不断提升。扩大互联网应用适老化及无障碍改造覆盖范围，进一步加大跨部门、跨领域信息无障碍工作协同力度，推动形成政府引导、多方协同、供给丰富、服务便捷的高质量发展格局，合力打造信息通畅、体验舒适的无障碍环境。

(责编：郝帅、杨迪)

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