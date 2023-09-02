原标题：科技部与内蒙古自治区政府召开“科技兴蒙”座谈会

科技日报讯 （记者刘垠）日前，科技部与内蒙古自治区政府在呼和浩特召开“科技兴蒙”座谈会，科技部党组书记、部长王志刚出席会议并讲话，内蒙古自治区党委常委、常务副主席黄志强主持会议，科技部副部长张雨东、内蒙古自治区副主席包献华等出席会议。鄂尔多斯市政府、内蒙古大学、包钢集团、中国农科院北方农牧业技术创新中心、中国科学院包头稀土研发中心、上海交通大学内蒙古研究院6家单位在会上作交流发言。

王志刚表示，此次来内蒙古参加第九届库布其国际沙漠论坛，并在包头、鄂尔多斯、呼和浩特等地调研交流，“充分感受到内蒙古科技创新工作很实、进步很快，‘科技兴蒙’推进有力、成效明显”。围绕新形势下推动科技创新赋能内蒙古高质量发展，加快打造“科技兴蒙”升级版，要认真学习领会习近平总书记重要指示精神，准确把握新时代内蒙古工作的定位要求，以“科技兴蒙”为抓手坚定不移推进高质量发展，坚持强化创新驱动，坚持深化开放合作，不断加大科技要素在发展全局中的权重，推动区域经济社会发展全面转到以科技创新为引领的轨道上来。

王志刚表示，“科技兴蒙”成效不断显现，机制不断完善，既为内蒙古高质量发展提供了有力科技支撑，又为东西部科技合作注入新的实践内涵。科技部将切实履行中央科技办工作职能，统筹各方创新要素资源，会同内蒙古进一步完善合作机制、拓展合作渠道、推进合作任务，支持并推动《内蒙古高质量发展科技赋能实施方案（2023—2025年）》“八大行动”落地落实。

针对加快打造“科技兴蒙”升级版，王志刚强调，要把构建科技创新能力体系作为关键着力点，把促进特色优势产业发展作为主攻方向，把推动科技开放合作作为实现路径，把激发人才创新活力作为重要抓手，把维护生态安全和改善民生作为出发点和落脚点。科技部将一如既往为地方科技创新发展和广大科技创新主体服好务。

会上，包献华介绍了“科技兴蒙”进展情况。他表示，“科技兴蒙”行动实施以来，在科技部等合作单位的大力支持下，内蒙古自治区全面实施创新驱动发展战略，科技创新能力综合水平首次进入全国中等创新地区行列，“内蒙古实施科技兴蒙行动 激发区域创新活力”作为国务院第八次大督查典型经验做法获通报表扬。“科技兴蒙”的成功实践，为内蒙古高质量发展提供了有力科技支撑，探索出一条欠发达地区依靠科技创新赋能高质量发展的新路子。

记者了解到，2019年12月，科技部与内蒙古自治区政府举行第3次部区会商，双方将推动“科技兴蒙”东西部合作作为提升内蒙古科技创新能力的重要举措和重大任务。2020年12月，科技部、内蒙古与各合作方共同举办“科技兴蒙”合作推进会。继科技援疆、援藏、援青、支宁、入滇之后，“科技兴蒙”被纳入全国创新发展大局。

(责编：郝帅、杨迪)

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