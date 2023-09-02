原标题：卖得比门票都贵，景区博物馆的文创雪糕你会欣然购买吗？

“雪糕，25元一支”，若是在普通超市，你或许会以为遇到了“雪糕刺客”，可要是换成景区、博物馆的文创雪糕呢，你会欣然购买吗？

这个暑期，随着旅游市场的复苏，很多景区、博物馆的文创产品卖得特别好。其中，又能解暑又能当作拍照道具的文创雪糕格外受欢迎。姑且不论文创雪糕的造型、口味如何，先来说说它的价格。以北京为例，故宫、颐和园、圆明园、天坛、北海等深受游客喜爱的景区都推出了自己的文创雪糕，便宜的十几元，贵的要二三十元。有网友不禁感叹：“雪糕怎么卖得比门票都贵？”

文创雪糕的走红可以追溯到2016年，北京玉渊潭公园在樱花节期间推出了一款樱花雪糕，独特的造型吸引了游客争相购买。之后，文创雪糕的“旋风”开始席卷全国，这两年更是“卷”出了新高度。

有的景区主打逼真的地标建筑，如黄鹤楼文创雪糕就堪称“雪糕雕塑”，原型建筑物上的瓦片和飞檐都被复刻得惟妙惟肖；有的拿景区特色动植物做文章，如圆明园荷花雪糕；还有的靠镇馆之宝、文博IP“出圈儿”，像国家博物馆的击鼓说唱俑、四羊方尊……化身雪糕的文物们端庄又不失俏皮，可爱又不失稳重。手中举着文创雪糕，和景区、博物馆里的雪糕原型来个合影，再发到社交网络上，如今这一套操作成了很多游客“打卡”的新选项。

和普通雪糕相比，文创雪糕多的是一层“文化味道”，高颜值、社交属性都是加分项，附加值高于普通雪糕倒是符合常理。从生产工艺和销售环节来说，文创雪糕通常造型特殊，难以用传统模具规模化生产，残次品率、损耗率比普通雪糕高；只能依靠景区、博物馆线下销售，又受季节因素影响，总体销量有限，难以摊薄成本……多重因素叠加，导致文创雪糕的成本确实超过普通雪糕。如此说来，文创雪糕贵有贵的道理。

随着消费升级脚步的加快，消费者其实越来越愿意为生活中“小确幸”带来的新鲜体验、情绪价值额外买单。不过，大家心里有杆秤，如果溢价太高，是普通同类商品的数倍，消费者恐怕就要掂量掂量值不值了。这几年，文创雪糕遍地开花，普通的平面压纹单色雪糕已是“大路货”，新鲜感褪去；受制于生产条件约束，文创雪糕的口味相对传统单一，和普通雪糕比并没有优势。动辄十几元、二三十元的价格，还会轻易俘获脚步匆匆的游客吗？

种种信号表明，文创雪糕的流量巅峰已经过去，制造爆款越来越难。想要突破瓶颈，恐怕还得“脑洞大开”，在创新上下功夫。一根雪糕棒清洗干净后就是一枚精美的书签；从“许仙白娘子”断桥相会的爱情传说汲取灵感制造雪糕CP；结合当地特产，在口味上推出特别定制款……一点点与众不同，或许就能让消费者找到物有所值的满足感。

这几年，随着人们对传统文化的热情被激发，文创产品火速升温。对于有志在此领域有所作为的景区、博物馆来说，不妨把眼界和思路再打开一些，提高IP运营能力，寻找承载文化内涵的新形式、新载体，创造更多像文创雪糕一样有颜有趣、易携带可分享的好物，让消费者触摸到、品尝到、感受到“文化的味道”。

张 雪

(责编：郝帅、杨迪)

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