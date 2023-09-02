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8月中国多地土拍降温 22城底价成交地块占比近七成

2023年09月02日08:38 | 来源：中国新闻网
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原标题：8月中国多地土拍降温 22城底价成交地块占比近七成

　　中新社北京9月1日电 (记者 庞无忌)8月，中国多城土拍(拍卖出让国有土地使用权)热度降低。

　　中指研究院土地市场研究负责人张凯9月1日在一场月度房地产形势分析会上表示，8月，中国22个重点城市溢价、触顶成交地块占比环比下滑。当月，22城中，底价成交地块占比达68%，较前值再次增长4个百分点；触顶成交地块占比仅19%，较前值再降7个百分点。

　　近期主要城市土拍市场上底价和低溢价成交地块较多。8月24日，成都出让15宗地，总成交金额为95亿元人民币，平均溢价率仅2.1%，多宗地块底价成交。8月29日，长沙8宗宅地挂牌出让，最终6宗底价成交、1宗中止、1宗流拍。8月31日，苏州五批次集中供地中，5宗宅地2宗封顶、3宗底价成交，平均溢价率3.55%。

　　从全国300城土地市场来看，张凯指出，2023年1-8月份，300城成交土地规划建筑面积同比降28%，成交楼面均价同比涨11%，土地出让金同比降21%。

　　今年前8个月，一线、二线、三四线城市土地市场热度分化明显。其中，一线城市供求减量相对较少，土地出让收入降幅最低，为14.6%。房企投资继续向核心城市聚集。一二线城市均择优推地，成交楼面均价同比上涨。三四线城市土地出让收入降幅超29%。

　　今年以来，随着现房销售试点城市增加，核心城市许多地块设置了竞现房销售面积环节。张凯指出，2022年至2023年7月北京推出的住宅用地中，超半数地块设置了竞现房销售面积环节。深圳7月土地竞拍规则中，也将部分地块由“竞自持保障性租赁住房”改为“竞现房销售面积”。

　　张凯认为，近期房地产市场多个利好政策出台，有助于“金九银十”的销售端市场企稳改善，不过传导到购地端仍需时间。(完)

(责编：郝帅、杨迪)
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