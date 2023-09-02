原标题：（经济观察）“国际范”十足，服贸会搭建开放合作“金融桥”

中新社记者 夏宾

作为2023年服贸会九大专题之一，超1.4万平方米、设置八大展区的金融服务专题将于9月2日至9月6日在北京首钢园举行。从配套论坛的议题设置到参展商的核心卖点，这场“一站式金融盛会”都彰显“国际范”，为中国开放、国际合作搭建起一座“金融桥”。

——金融开放脚步不止

中国近年来在金融领域积极推动双向开放，已形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道、多层次开放格局。今年来，官方完善了粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点，并推动内地与香港利率“互换通”上线。

北京市地方金融监督管理局局长李文红说，推进高水平对外开放是加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的重要内容。金融业是现代经济的核心，更要坚持“引进来”和“走出去”并举。

据悉，本届金融服务专题参展机构覆盖美洲、欧洲、亚洲、非洲和中东20余个国家和地区，国际化水平进一步提升。其中，汇丰银行、渣打银行、富邦华一银行、瑞穗银行、大和证券、万事达、SWIFT、伦交所、港交所、德交所等知名外资金融机构将通过技术和产品展示，分享海外金融行业的最新产品及应用，探索与中国的更多合作机会。

从此前公布的数据看，今年共有219家国内外金融机构和企业参展，其中，线下参展机构99家，含内资机构52家，外资机构47家，国际化率达47%。

渣打银行(中国)有限公司行长、总裁张晓蕾称，中国推进制度型开放的决心和实际行动既有助于企业提高竞争力，也给企业的全球布局提供了更多机遇和更加广阔的发展空间，促进“走出去、引进来”。

——拓展绿色金融合作

在中国实现“双碳”目标的道路上，金融机构正不断创新绿色金融产品和服务，为推动经济可持续发展贡献力量。

本届展会上，各金融机构及第三方服务机构将集中展示金融业在支持低碳循环经济发展、支持“双碳”目标等方面开展的探索和创新，展现中国在促进绿色金融改革、推动绿色金融创新、助力经济可持续发展方面取得的成效。

值得注意的是，此次展会特别创新设计了“中英对话经济发展新动能”圆桌对话环节，以期拓展中英绿色金融合作新领域。

汇丰银行(中国)有限公司行长兼行政总裁王云峰指出，中国目前是世界第二大绿色债券市场，但境外投资者能购买的绿色债券量相对有限，高等级绿债发行仍处于起步阶段，这给外资金融机构积极贡献海外专长，与中资同业共同推动中国绿债市场蓬勃发展提供了广阔空间。

同时，外资金融机构还可以充分发挥金融“桥梁”作用，促进中国绿色金融标准和规则更好地与国际对接融合，并推动绿色信息披露水平提升。

——金融助力全球贸易

促成跨境贸易、世界订单的背后离不开金融服务。

中国国家开发银行本次展会将聚焦外经贸发展和跨境投资、共建“一带一路”等领域的成果展示；中国进出口银行则结合融资案例与国际合作成果，分享其在支持对外贸易、跨境投资、对外合作和开放型经济建设四大领域的经验。

交通银行的展台重点聚焦持续推动贸易外汇收支便利化政策扩面提质，服务科技型企业开展跨境融资便利化试点，便利优质诚信企业人民币跨境收付结算等。

作为本届参展商，全球跨境支付平台万里汇(World First)公布的最新数据显示，跨境卖家通过“跨境宝”服务从电商平台1688进货，今年前7个月的新增用户量同比增长了17%；跨境交易额年同比增速超50%，超过220亿元人民币。

蚂蚁国际企业跨境支付事业部平台业务总经理孙冲维对中新社记者表示，针对下半年跨境电商生意旺季，万里汇和1688还将持续为国内外中小卖家提供他们急需的采购、物流、金融等一站式跨境整体解决方案，缩短整个跨境直采的贸易及资金链条、提高抢货效率。(完)

(责编：郝帅、杨迪)

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