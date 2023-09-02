原标题：北京大兴机场暑运运送旅客超794万人次 创开航以来暑运最好成绩

中新社北京9月1日电 (记者 刘文文)记者1日从北京大兴国际机场获悉，8月31日，为期62天的2023年暑运落下帷幕。暑运期间大兴机场共保障客运航班5.52万架次、进出港旅客794.44万人次，分别同比增长100.73%、163.62%，均创开航以来暑运最好成绩。

暑运期间旅客旅游需求得到释放，旅客量快速增长。7月大兴机场进出港旅客量达397万人次，环比增长17%。8月6日单日旅客量超过15.5万人次，创历史最高纪录。暑运期间新增及恢复9条国际及地区航线，进一步扩展了东亚、东南亚、中东地区市场。截至8月31日，本年度进出境旅客量累计突破100万人次。

国内热门航点主要有广州、深圳、乌鲁木齐、三亚、重庆、昆明等，国际及地区热门航点主要有伦敦、首尔、莫斯科等。在此期间，大兴机场开启新一轮航司入场篇章：迎来沙特航空、江西航空、湖南航空首航，即将迎来多彩贵州航空首航，九元航空、春秋航空、成都航空复航。(完)

(责编：郝帅、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经