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2023年德国柏林国际电子消费品展览会开幕 海信发布技术战略 

2023年09月02日08:40 | 来源：环球网
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原标题：海信于芝涛IFA开幕式发布海信技术战略：以场景致未来

9月1日，2023年德国柏林国际电子消费品展览会（IFA2023）正式开幕。海信集团总裁于芝涛受邀在开幕式发表主题英文演讲，对外发布了海信未来的技术战略——The Scenario-driven Future of Tech（以场景致未来）。这也是他在今年7月18日履新海信集团总裁后，首次公开亮相发表演讲。

于芝涛在演讲中指出，过去4年来，整个家电行业发生了巨大变化，技术尤其是人工智能技术的进步，让消费者体验更加倾向个性化、人性化，追求更智能、更友好的产品和服务。基于这一趋势，家电行业正从单一产品向智能化、以用户为中心和以场景驱动的解决方案转变。

“海信是行业里少有的在显示技术、智能家电领域进行全方位、深度布局的企业，完整覆盖黑电、白电和厨电三大家电业务板块。”于芝涛表示，2022年海信电视全球出货量位居世界第二，预计2023年海信将生产约2800万台显示终端设备，与此同时，海信还创新研发了移动智慧屏、艺术电视、智慧拟窗等新型显示产品，并向智慧医疗、商用显示、车载显示等B2B产业板块迅速延伸。“为了更好地向用户提供场景化的服务，海信凭借强大的显示终端优势，通过屏幕的力量集成连接网络、云和服务，构建起了一个强大的技术架构——屏幕之网，VIDAA OS，ConnectLife平台。”于芝涛表示。

据介绍，海信VIDAA OS，可以轻松连接多品牌智能电视、音响、冰箱等智能家居设备，让契合消费者个性化需求的内容和服务在屏幕之网中自由流动，实现快速连接、功能集成和资源共享。海信智能家居平台ConnectLife是全设备智控、全空间场景、全流程服务的用户交互平台，为用户提供智能厨房、智能能源、智能服务、智能空净、智能洗护等丰富的场景和服务，实现了从单一产品智能到全屋智能的跨越。

在主题演讲中，于芝涛还重点介绍了海信最新推出的折叠屏激光电视。这款激光电视屏幕框架可折叠，屏幕膜片柔性可卷曲，实现了分体入户，即使是屏幕大到 120 英寸，也可以轻松进入特别狭窄的空间，无需拆除门窗或使用任何重型设备，解决了消费者购买超大尺寸电视运输难、安装难的痛点。

“面对不确定的未来，我们将始终以用户为中心，以场景为驱动。”于芝涛表示，用户和场景就是未来最大的确定性，为此，海信将持续扩张屏幕之网，对VIDAA OS 和ConnectLife进行持续的技术开发，不断升级场景服务，实现用户个性化体验的全面升级，从建立物理连接逐渐向建立情感连接过渡。

同时，于芝涛在演讲中宣布——海信正式成为2024德国欧洲杯的全球官方合作伙伴。这也是自2016年之后，海信第三次成为欧洲杯官方赞助商。欧足联主席亚历山大·切费林高度评价海信此前与欧足联的良好合作，感谢海信通过技术在提升球迷观赛体验上做出的巨大贡献。切费林主席表示，海信非常注重节能产品的技术研发，践行绿色发展理念，期待与海信紧密合作，为2024德国欧洲杯和世界各地的球迷带来更好的观赛享受。

(责编：曹淼、李源)
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