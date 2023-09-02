原标题：海南离岛免税“即购即提”新规实施5个月 销售免税品14.62亿元

中新社海口9月1日电 (记者 王子谦)海口海关9月1日介绍，海南离岛免税“即购即提”“担保即提”提货方式实施满5个月，共监管“即购即提”免税购物金额14.62亿元(人民币，下同)，购物件数163万件，购物人数73.1万人次。“担保即提”销售金额3571万元，人均选择“担保即提”免税单品金额9.92万元。

7月，消费者在海南万宁王府井国际免税港以“即购即提”方式购买免税品。中新社记者 骆云飞 摄

自今年4月1日起，海南离岛旅客凭有效证件和离岛信息在离岛免税商店(不含网上销售窗口)购买免税品时，可对单价超过5万元(含)的免税品“担保即提”，可对单价不超过2万元(不含)且在公告附件清单内的免税品“即购即提”。根据规定，以“即购即提”方式在离岛时海关不验核实物，以“担保即提”方式离岛后退还担保金。

根据规定，以“即购即提”方式提货的离岛免税商品主要包括化妆品、香水、箱包、婴幼儿奶粉等15类商品，每名旅客可以采用“即购即提”提货方式购买5件化妆品(单一品种限1件)。

“即购即提”的便捷性让消费者受益。记者在海口市内多家免税店看到，很多旅客选择现场提货。“免税品付款后就能直接带走使用，非常方便。”河北游客王女士“即购即提”一瓶防晒霜，开启了她的海南游。

业内人士表示，“即购即提”方式不仅满足了游客在岛内旅居期间的使用需求，也增加了游客的购物时间。过去离岛时间不足6小时的旅客多选择放弃购物或者邮寄送达。

海口海关口岸监管处副处长郭建盟表示，为保障“即购即提”“担保即提”政策健康平稳运行，海关依托信息化系统，以“无感”为目标强化对免税品的全流程管理。

当前，海南正通过发放消费券等促销手段与提货新规叠加，激发免税销售活力。今年前7月，海关共监管离岛免税销售金额289.3亿元。(完)

(责编：郝帅、杨迪)

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