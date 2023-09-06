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中国工商银行：上半年普惠型小微企业贷款余额突破2万亿元

2023年09月06日16:57 | 来源：人民网
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近日，工商银行发布了2023半年度社会责任（ESG与可持续金融）专题报告。

工商银行相关负责人介绍，完善ESG治理与气候风险管理方面，上半年，该行进一步优化完善公司治理制度，促进党委议事规则和公司治理决策机制有效衔接，不断提升治理效能和高质量发展能力。各治理主体高度关注ESG治理，持续完善有关治理架构，推动提升ESG治理能力和水平。不断优化气候风险管理体系建设，改进气候风险识别评估方法，完善气候风险压力测试情景。加强投融资ESG风险管控，建立了对客户ESG风险的预警、识别和上报机制，将环境与社会风险合规要求嵌入投融资全流程管理。全面加强ESG培训，建立ESG常态化嵌入式培训机制，从多角度持续提升全集团各级机构关键岗位人员对ESG理念的理解掌握水平，推动ESG理念的传导落地。

为全面提升对专精特新企业的资源保障力度，工商银行印发《关于做好专精特新企业金融服务的意见》。上半年普惠型小微企业贷款余额突破2万亿元，较年初增加近5000亿元，增速32.2%，工银“兴农通”APP服务客户数达532万户，开展金融知识宣传活动2.2万场。巩固脱贫成效，脱贫地区各项贷款余额突破1万亿元。

发展绿色金融方面，工商银行上半年绿色贷款余额突破5万亿元，绿色信贷折合减排二氧化碳当量14045.25万吨，二氧化硫2997.45万吨，氮氧化物2101.52万吨，折合节水11016.10万吨。上半年主承销绿色债券21只，募集资金合计1087.33亿元，全部投放于清洁能源、绿色发展等领域。工银投资绿色金融领域投资余额近500亿元。

上半年，工商银行手机银行服务客户达5.36亿户，移动端月活突破2亿户，积极构建覆盖餐饮、出行等高频生活场景的生态聚合能力。上半年全行智能柜员机累计服务55岁以上客户4300万人次，附行ATM服务55岁以上客户1.04亿人次。深入开展投诉问题根源治理，聚焦群众最关心的十大典型问题，从制度、产品、流程、系统等方面进行根源整治。全行个人客户投诉数量在去年已下降34.46%的基础上，6月末进一步同比下降31.33%。

“下一步，工商银行将全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦‘国家所需、金融所能、客户所盼、工行所长’，坚定不移走好中国特色金融发展之路，切实履行好国有大行的政治责任、经济责任、社会责任，在金融服务中国式现代化的美好事业中，与社会各界共赴美好未来。”该负责人表示。

(责编：曹淼、李源)
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