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智联招聘：新能源汽车产业需优化人才培养 跨界求职要打造核心竞争力

2023年09月06日17:06 | 来源：中国网科技
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原标题：智联招聘李强：新能源汽车产业需优化人才培养，跨界求职要打造核心竞争力

9月2日至6日，2023年中国国际服务贸易交易会在北京举行，期间，智联招聘联合中国电子信息产业发展研究院正式发布《2023年汽车产业人才发展报告》(以下简称“报告”)，智联招聘集团执行副总裁李强与赛迪产业政策研究所所长王昊、赛迪产业政策研究所汽车研究室主任董峰、赛迪产业政策研究所汽车研究室副主任朱钧宇等嘉宾莅临现场，共同解读报告，并与众媒体展开互动交流。李强建议，汽车产业需要更加注重科技引领、优化人才培养、引导人才流动，以促进汽车行业人才建设高质量发展。

《2023年汽车产业人才发展报告》发布，新能源领域供需两旺

报告显示，今年1至7月，汽车产业招聘职位数同比增长6%，其中新能源汽车业务领域招聘职位数同比增长18%。从区域来看，新能源汽车产能集中区域加速“抢人”，其中合肥招聘职位数同比增长最高，达到了近5成。近年来，合肥密集出台一系列支持新能源汽车产业发展的相关政策，并由政府主导在全国各地招才引才，这为其新能源汽车产业的发展注入了强大动能。合肥所处的长三角地区是我国汽车产业的高地，李强提到，长三角汽车产业链优势明显，特别是零部件供应链“已经牢牢站稳脚跟”。他认为，未来长三角汽车产业发展会持续提速，不仅对人才的吸引力增强，也会反哺到整个省份、整个行业的发展，车型的研发、产业链的成长等速率会更快更高。

供应端同样呈现上升趋势，报告显示，今年1至7月新能源汽车求职人数同比增长35%，远高于招聘职位数涨幅，这反映出行业人才供大于求的现状。李强分析说，新能源汽车领域的人才一是来源于传统汽车领域的人才转型，二是新进入劳动力市场的人员。这一状况下，行业人才竞争压力较大，特别是转型相对容易的全媒体运营、传统媒介采购等非技术类岗位的竞争尤其激烈；高技术岗位竞争相对平缓，如车载系统研发、汽车设计/制造工程师。

从企业类型看，合资车企岗位竞争最为激烈，求职竞争指数达130.5。李强解读道，这是因为许多求职者认为合资企业有稳定的保障，且相对于外企，企业氛围更加宽松，工作也没有那么“卷”，所以很多人愿意选择合资车企。而受求职者青睐的国企则在汽车行业“遇冷”，求职竞争指数以75.5排在四大类型车企的末位。李强认为，“这反而为很多人提供了机会，求职者想去新能源行业的话，可以去国企投递。”

建设汽车人才队伍需注重科技引领、产教融合及人才流动

汽车产业发展离不开人才引擎，报告发布与媒体交流中，王昊和李强就产业人才队伍建设带来建议。近年来，我国密集出台新能源汽车产业支持政策，王昊表示，政策的落地需要一个传导过程，但支持、引导新能源汽车人才培养的大方向是毋庸置疑的。新能源汽车是电动化最好的平台载体，用户对车载屏幕、车载传感器等智能功能的需求，可能会带来相关岗位需求的变化。他呼吁政府提早布局相关领域的人才培养工作，推进相关政策落地。

李强提到，汽车产业一要更加注重科技引领，车企需要围绕核心技术选拔培育关键岗位技术型人才，提升企业产品竞争力。二要不断优化人才培养，目前非技术岗位人才相对过剩，核心技术人才供给相对不足的现象仍然存在，这一人才结构性矛盾可通过高校学科设置、社会继续教育、企业内部培训的变化而得到改善。三要有序引导人才流动，引导人才在不同地域、不同类型车企、不同岗位中有序流动、合理配置，使人才、地域、企业、岗位供需匹配更加精准。

产教融合是汽车产业培育人才的重要方式，王昊分享说，国家政策已经在从供给端推进人才培养工作，比如提倡职业教育、大国工匠等，通过政策引导院校开展与市场需求相适应的人才培养。李强认为，以往产教融合侧重依赖学校，由学校将经实践论证多年后的知识教授给学生。在新能源汽车行业，这样的产教融合模式需要改变，“企业要和学校密切结合，针对企业需求，学校应该从现在开始就调整教学计划，而不是等多年后技术成熟，学校才开始培训。如果那样，企业可能已经用了新的技术，到时候又会有知识脱节的问题。”在合肥、上海，除了教育部规定的课程外，学生也会学习“+1”课程，“+1”课程由来自企业的教师授课，“未来我们的教育体系有可能向这个方向发展。”

针对求职者跨界进入汽车行业的期望，李强提醒说，跨界前要有充足的心理准备，“新能源汽车行业虽然有些岗位进入门槛较低，但竞争压力会比较高。”求职者应当找到自己的核心竞争优势，“比如自己的算法上很有优势，就可以从传统互联网企业的算法岗位跨界到新能源汽车，技术是相通的，只是业务逻辑不同。”

如今，数字化浪潮奔腾不息，汽车产业同样在数字化驱动下发生巨变，车企的管理模式亟需进化。李强建议，企业文化要向数字化演进，让组织和雇员共同蜕化、拥有共同的远景。同时，鉴于数字时代员工学习能力更强，企业培训也要与时俱进，快速应用新技术、新工具。面向职场人，李强建议要提升创造性，以开放态度接受与人工智能工具协同工作。

透过汽车产业旺盛的人才供需，可以窥见产业发展的澎湃活力。当前，我国汽车产业正处于转型升级的新发展期，也是迈向高质量发展的关键阶段。得益于人才和数字技术的强劲支撑，产业有望在新能源汽车领域形成竞争优势，抓住弯道超车机遇，实现跨越发展。

(责编：曹淼、李源)
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