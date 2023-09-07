人民网记者 任妍 李栋

千年前，古代海上丝绸之路历经开拓、繁荣，商人云集、货物如山，中国的茶叶、瓷器、丝绸从这里走向世界，世界的香料、珍珠、胡椒也从这里进入中国。千年后，“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议提出，“一带一路”沿线国家交通网络日趋完善，各项工程蓬勃开展，“涨海声中万国商”盛景再现。

“一带一路”倡议提出十年来，高质量共建“一带一路”为沿线国家开辟出一条通向共同繁荣的机遇之路。其中，海上丝绸之路，是一条世界经济交汇之路，更是一条各国文明融通之路。

2017年6月，国家发展改革委和国家海洋局联合发布了《“一带一路”建设海上合作设想》，提出重点建设三条蓝色经济通道，即中国－印度洋－非洲－地中海蓝色经济通道、中国－大洋洲－南太平洋蓝色经济通道以及经北冰洋连接欧洲的蓝色经济通道。

日前，北京外国语大学国际关系学院教授宋微在接受人民网记者采访时表示，如今，海上丝路“蓝色引擎”作用日益显现，三条蓝色经济通道都取得瞩目进展，海上丝绸之路的发展，开辟了中国高水平对外开放新天地。

宋微称，十年来，海上丝绸之路的经贸发展主要呈现四大特点。一是我国同“一带一路”沿线国家的贸易更趋平衡，海上丝绸之路主要地区均实现了稳健增长；二是产业链供应链衔接更加畅通，进出口产品互补性增强；三是互联互通更便捷，运输贸易显著增长；四是投资和基建项目合作更加深入，带动相关领域出口远航。

“海丝之路不仅链接了中国与‘一带一路’沿线国家的经济融通，同时，也链接了中国与‘一带一路’沿线国家的民心相通、文化互鉴、环境保护意识等。”宋微表示。

“丝路海运”电商快线“海丰蛇口”轮停靠厦门海天码头12号泊位装卸集装箱货物。人民网记者 兰志飞摄

在设施联通层面，宋微以福州为例分析，近年来，福州传承延续“海上福州”发展战略，全力打造强劲“蓝色引擎”，助力海丝沿线国家与城市共同繁荣。江阴港是全国少有的天然深水良港，目前已有9条“一带一路”航线在此交会，覆盖东南亚大多数主要港口；4条闽赣集装箱海铁联运班列、1条榕满欧海铁联运货物通道和1条榕欧空中快线，进一步拓展了“一带一路”的市场腹地。

在贸易畅通层面，海南儋州洋浦港码头作为我国唯一以自由贸易港为依托建设的港口型国家物流枢纽，近年来新开通航线26条，内外贸航线总数达到43条，其中外贸航线21条，基本覆盖国内沿海城市和东南亚地区主要港口，形成“兼备内外贸、通达近远洋”的航线新格局。

“十年来，我国与沿线国家深化传统基础设施项目合作，促进新型基础设施项目合作，打造了一批标志性工程，有力带动了我国对部分沿线国家相关领域的出口。”宋微表示。

铁路上海货运中心闵行站货场内，吊机在货运员的监装下进行装车落箱作业。人民网 皇甫万里摄

以上海为例，上海属于外向型经济，通过海上丝绸之路，可促进中国与东盟等沿线国家的贸易一体化，扩大贸易往来。一方面，为上海具有比较优势的制造业走出去创造了国际市场空间，也将带动产业转型，提升国际竞争力；另一方面，有利于引进和利用国外的先进技术和廉价生产要素资源，进出口贸易量的增加将进一步凸显上海的国际贸易中心作用。

谈及未来海上丝绸之路发展有哪些新机遇和新可能，宋微表示，随着“蓝色引擎”的强劲发力，将促进海洋开发与合作，为全球开展海洋合作提供新平台；此外，随着经济全球化进程的加快和世界多元化格局的形成，也将为构建平等参与的世界新秩序塑造新良机。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经