近年来，中国石化润滑油北京分公司（以下简称北京分公司）践行绿色低碳高质量发展的理念，不断加大环保投入，致力绿色工厂建设。

据介绍，2019年，北京分公司利用厂区建筑物屋面1.76万平方米，建设了1.63MWp分布式光伏发电设施，自2020年并网投用后，累计发电超227.67万度。经过对光伏设施的不断优化，发电效能提升25%，2023年1季度发电量接近40万度，2023年全年光伏发电有望超过150万度，占用电量接近50%，相当于每年植树82000棵，减排污染物、颗粒物累计1971吨，节约标准煤462吨。

光伏发电设施及厂区全景。（受访者供图）

据了解，除光伏发电外，北京分公司为打造绿色工厂采取了三项举措：一是建设厂区冷凝水收集系统，利用冷凝水补给消防水、卫生间保洁以及园林浇灌，年均节约生活用水4000余吨；二是将实验室、OCP溶胶系统的VOC无组织排放，改造为净化处理后的有组织达标排放；三是每年组织开展植树及厂区绿化，自2019年至今，累计植树近1000棵，厂区绿化面积2.61万平方米，厂区绿化率达到15.10%。

冷凝水用于绿化。（受访者供图）

“通过这些举措，我们在绿色工厂建设方面取得了一定效果，清洁能源利用率列中关村房山园区企业前列、各项排放指标始终符合国家环保要求，企业成为中关村房山园区绿色工厂建设的一张靓丽的名片。”北京分公司相关负责人表示。

(责编：董童、李源)

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