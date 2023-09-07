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截至8月末外汇储备规模31601亿美元 专家：有基础保持基本稳定

2023年09月07日18:50 | 来源：人民网
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人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。

对此，国家外汇管理局表示，2023年8月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

民生银行首席经济学家温彬认为，2023年8月，货币方面，美元汇率指数上涨1.7%至103.6，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.1%；标普500股票指数下跌1.8%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模下降。

国家外汇管理局表示，我国经济保持回升向好态势，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

“当前世界经济增长动能减弱，不确定不稳定因素增多，国际金融市场波动性较大。”温彬表示，随着近期出台的稳增长政策落地显效，我国经济内生动力将不断增强，经济将继续保持稳固回升态势，有利于人民币汇率稳定和外汇市场平稳运行，为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2023年8月末，人民银行黄金储备为6962万盎司，环比上升93万盎司。这也是人民银行黄金储备连续第10个月增加。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

(责编：王连香、高雷)
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