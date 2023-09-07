人民网记者 王天乐 孙阳

9月4日至6日，2023中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）在重庆举办。

记者了解到，本届智博会以“智汇八方，博采众长”为主题，将重点展现智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术板块、智慧交通四类专业板块内容。

在新一代信息技术板块，2023年智博会集聚中国联通等43家重点企业，全方位展示智慧城市、智慧交通等软件和解决方案，多维展示5G+智慧教育、5G+智慧能源等创新应用场景。

当前，新一代信息技术快速发展，实现与千行百业的深度融合。走进中国联通展台，近40项数智化应用悉数亮相，全方位展现了千行百业数字化转型的新成效、新实践、新成果。

“以重庆市‘12345’政务服务热线平台为例，平台整合了全市109条服务热线，以大数据创新应用，通过采集‘12345’政务服务热线的所有业务数据，并对其进行清洗、融合、挖掘和分析，真正做到把社情民意反映到领导案头，为‘12345’政务服务热线服务管理、重庆市各级政府施政提供智能决策。”中国联通重庆市分公司产业互联网运营中心副总经理董其梦告诉《记者去哪儿》栏目。

5G、人工智能、区块链等新科技如何赋能生猪产业发展，提高企业农户收入？据董其梦介绍，中国联通利用新科技在重庆市荣昌区打造了大数据生猪养殖平台，对生猪产业链进行全链条数字化监管；从源头把控生猪养殖的环境、饲料配比问题，饲料成本节约12%，生猪瘦肉率提升7%；与此同时，以大数据技术分析生猪产业行情，保障市场价格稳定，提高企业农户收入。

今年上半年，我国电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点，“新三样”产品走俏海外，成为外贸新增长极。

本届智博会，深度聚焦“智能网联新能源汽车”这一年度主题，全面展示智能网联新能源汽车领域的创新成果、顶尖技术产品及最新解决方案。

如何打造聪明的车、智慧的路、强大的云？今年的智博会上，中国汽研带来了车路协同板块的七大核心解决方案。“汽车到达商场门口后，驾驶人发送‘一键泊车’指令并确认车位后便可下车。逛街结束后在停车场门口发送‘一键取车’指令，汽车就会自动开到你身前，这就是AVP代客泊车。”中汽院智能网联科技有限公司产品运营经理杨小娟向《记者去哪儿》栏目阐释了新技术如何破解停车难的问题。

当前，随着机器人技术的不断发展，工业机器人正对汽车制造业的发展起到促进作用。今年的智博会，重庆华数机器人有限公司将新能源汽车前壁板点焊涂胶工作站带到了会场。“当前，新能源汽车行业快速发展，国产的机器人设备也迎来高速发展期，我们正不断提升自主研发能力以满足我国汽车行业高质量发展新需求。”华数机器人副总经理宁国松告诉《记者去哪儿》栏目。

(责编：王连香、高雷)

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