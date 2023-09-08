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长沙打造城市体育新名片 释放体育消费潜力

2023年09月08日08:20 | 来源：中国新闻网
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原标题：长沙打造城市体育新名片 释放体育消费潜力

10月29日，2023长沙马拉松赛将鸣枪起跑；10月27日至29日，湖南省体育局和长沙市人民政府共同主办2023长沙数字体育文创博览会暨长沙市体育消费展。

长沙市体育局党组书记易冒6日在长沙表示，今年，组委会将以中国田协金牌+世界田联金标“双金”标准打造长马赛事，擦亮长沙的城市体育名片。

据悉，创办于2015年的长沙马拉松赛，已经成功举办五届线下赛、三届线上赛，升级为国际田联路跑银标赛事，成为长沙最具品牌影响力的自主IP国际赛事，赛事直接运营收入达2000万元。

赛事已于8月31日开启报名，设马拉松(42.195公里)、半程马拉松(21.0975公里)、欢乐跑(5公里)三个项目，其中马拉松参赛选手9000人，半程马拉松参赛选手13000人，欢乐跑4000人，参赛选手共计2.6万人。赛道以“一江两岸”为主线，充分展现星城长沙、红色热土、山水洲城的城市形象。

今年赛事规格升级，将邀请10名世界田联金标级别精英选手参赛，配备4名国际高水平配速员。本届马拉松奖金总额将提高至137万元，增设男子、女子全马“破纪录奖”各1万元，在3小时内完成全马的选手将获得“破三奖”。为鼓励更多湖南本土选手参加“长马”比赛，今年还专门设置了“湘籍选手奖”，奖金总额3万元。

今年的赛事还首次面向全球征集“长马”奖牌和吉祥物创意方案，开发具有“长马”特色的赛事周边文创产品体系，进一步丰富“长马”形象内涵。

2020年8月，长沙市被确定为国家体育消费试点城市。三年来，长沙市将体育消费工作融入全市经济社会发展大局，奋勇打造体育产业品牌，有效释放体育消费潜力，扩大体育消费规模，提升体育消费层次，促进了体育产业与体育事业协同发展。

去年，首届长沙数字体育文创博览会暨长沙体育消费展，为湖南省内外相关企业提供了展览展示、商贸交易和互动交流的平台；邀请阿里、华为、科大讯飞、大疆等200家优质商家参展，为促进大数据、区块链、物联网等新技术在体育领域的运用，提升数字体育新消费发挥了积极作用。

今年的2023长沙数字体育文创博览会暨长沙市体育消费展，规划设置了数字体育运动、潮流文创展示、沉浸式空间打造、传统体育消费4大板块，展出内容覆盖数字科技、元宇宙、潮流文化、数字体育用品、数字文化产品、新型体育项目和传统体育消费品等新经济领域；配套举办产业论坛、文创展演、新品发布会、跑友互动见面会等多种活动，汇聚行业领袖、业界精英，展示最新前沿科技产品，进一步推动数字经济和体育产业深度融合，助力长沙打造全球研发中心城市。(记者 唐小晴)

(责编：曹淼、李源)
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