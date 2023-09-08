人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023全国家居焕新消费季启动

2023年09月08日08:39 | 来源：商务部新闻办公室
小字号

原标题：2023全国家居焕新消费季启动

　　9月7日，“2023全国家居焕新消费季暨上海家居消费节”启动仪式在上海虹桥国家会展中心举行，商务部副部长盛秋平出席。上海市政府有关负责同志，部分地方商务主管部门负责同志，有关行业协会、金融机构负责同志，家居企业代表参加活动。

　　商务部于9-12月组织各地开展“2023全国家居焕新消费季”活动，激发家居市场活力，释放家居消费潜力。活动突出“大家居”产业联动和消费场景创新，聚焦绿色智能适老等升级领域，发挥家居特色产地资源优势，强化家居类展会引领带动作用，广泛动员各方积极参与，统筹城乡，线上线下联动，丰富家居消费场景，提升家居消费供给，更好满足人民美好生活需要。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：走进2023智博会 看信息技术这样赋能千行百业
　　9月4日至6日，2023中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）在重庆举办。 记者了解到，本届智博会以“智汇八方，博采众长”为主题，将重点展现智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术板块、智慧交通四类专业板块内容。…
截至8月末外汇储备规模31601亿美元 专家：有基础保持基本稳定
　　人民网北京9月7日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的统计数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%。 对此，国家外汇管理局表示，2023年8月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部