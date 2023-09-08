2023全国家居焕新消费季启动
2023年09月08日08:39 | 来源：商务部新闻办公室
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原标题：2023全国家居焕新消费季启动
9月7日，“2023全国家居焕新消费季暨上海家居消费节”启动仪式在上海虹桥国家会展中心举行，商务部副部长盛秋平出席。上海市政府有关负责同志，部分地方商务主管部门负责同志，有关行业协会、金融机构负责同志，家居企业代表参加活动。
商务部于9-12月组织各地开展“2023全国家居焕新消费季”活动，激发家居市场活力，释放家居消费潜力。活动突出“大家居”产业联动和消费场景创新，聚焦绿色智能适老等升级领域，发挥家居特色产地资源优势，强化家居类展会引领带动作用，广泛动员各方积极参与，统筹城乡，线上线下联动，丰富家居消费场景，提升家居消费供给，更好满足人民美好生活需要。
(责编：曹淼、李源)
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