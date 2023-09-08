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暑期两月 常州市文旅消费总额58.56亿元

2023年09月08日08:42 | 来源：常州市人民政府网
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原标题：暑期两月 常州市文旅消费总额58.56亿元

　　今年暑期，在文商旅融合发展等恢复、扩大消费政策与措施的带动下，全市文旅市场主要指标快速攀升，总体呈现高开稳走、供需两旺、加速回暖的良好态势，文旅消费量质齐升。根据中国银联刷卡及扫码消费数据，今年7-8月，全市文旅消费总额58.56亿元，文旅市场消费活力得到充分释放。

　　据中国银联统计，常州市纳入统计的38家旅游饭店实现营收4.14亿元，整体出租率达七成；天目湖、环球恐龙城、春秋淹城、环球动漫嬉戏谷、东方盐湖城等纳入监测的12个重点景区共接待游客1248.61万人次、实现营收12.9亿元，比2019年分别增长27.72%、18.43%。

　　不仅游客流量与营收数据喜人，统计数据还显示，常州市景区客源结构持续优化。暑假期间，外地游客占比69.4%，主要来自上海、安徽、浙江及省内周边城市；30周岁以下游客占比达39.5%，平均滞留时长由今年“五一”的1.39天提高到2.67天。今年1-8月，常州市旅游饭店的酒店出租率列全省第二。

　　这个暑期，常州市打造了一系列文旅活动品牌节事，丰富市民游客夏日生活，受到市场追捧。“2023水韵江苏·这里夜最美”璀璨夏夜主题活动、2023文旅夜间经济创新发展大会暨常州文旅节、澳门推广周、“美好如常”文旅惠民行动等重大文旅节事集聚人气；累计完成各类营业性演出审批121件，开展营业性演出2000余场次；全面建成半园演艺、青果书场、207小剧场等11家演艺新空间，持续开展“2023常州文艺精品展演季”，举办首届“大运河文旅戏剧周”，推出400多场小剧场演艺剧目，累计接待观众超10万人次；综合推出消费补贴、消费满减、票价优惠等惠民措施。

　　“骑着恐龙去上班”主题营销视频集的全平台曝光量突破1.1亿次。央视经济半小时《文化消费“爆款”调研：老民俗为何成为“老来俏”？》报道“半园·珍珠塔”沉浸式演出。

　　暑假期间，城市休闲人气更旺，乡村旅游稳中有进。 迪诺水镇、常州文化广场、青果巷、汉江路等10个重点夜公园（夜市）共接待游客超800万人次，同比增长29.33%，涌现出文化广场野生演唱会、青果巷“青果物华集”等年轻态产品。随着“百馆之城”建设深入推进，常州博物馆、常州美术馆及艺宝元、德伊门矿物博物馆、横山博物馆等20余家文博场馆共举办各类展览100多场，累计接待观众超150万人次。

　　溧阳姜下村、天宁丰北村创成江苏省乡村旅游重点村，李家园村、庆丰村、礼诗圩村等18个省级以上乡村旅游重点村累计接待游客142.03万人次，实现营收1.58亿元。

(责编：曹淼、李源)
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