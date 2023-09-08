新华社南京9月7日电（记者戴小河 杨绍功）记者7日从2023年国际能源变革论坛获悉，截至今年上半年，我国累计发电装机总量达到27.1亿千瓦，其中可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，10年增长约3倍。

国家能源局局长章建华在论坛上说，这10年来我国全面推进减污降碳协同增效，能源消费结构持续优化，能源利用效率持续提高，非化石能源消费比重由2012年的9.7%提高到2022年的17.5%，以年均不到3%的能源消费增速支撑了年均超过6%的经济增长，能效提升速度居世界领先行列。

他表示，我国立足基本国情和发展阶段，大力推进可再生能源发展，积极安全高效发展核电，不断完善能源产供储销体系。建成全球规模最大的电力供应系统和清洁发电体系，其中，水电、风电、光伏、生物质发电和在建核电规模多年位居世界第一。

据介绍，与2012年相比，我国规模以上工业单位增加值能耗累计下降37%，大中型钢铁企业吨钢可比综合能耗下降11.3%，电解铝交流电耗下降6.3%，水泥综合能耗下降9.3%，乙烯综合能耗下降6.3%，合成氨综合能耗下降7.1%。

2023年国际能源变革论坛9月5日至7日在江苏省苏州市举行，由国家能源局、江苏省政府和国际可再生能源署共同主办。来自20个国家和地区的官员，9个能源国际组织负责人和代表，中外能源企业、研究机构代表等2000余人，围绕推动构建全球清洁能源合作伙伴关系、能源变革合作途径、清洁能源新技术新模式新政策等议题进行交流，进一步凝聚绿色发展共识。

(责编：王震、陈键)

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