黄兴 向定杰

“现在买新能源车很划算，算上各项优惠政策便宜了几万元。车很环保，续航表现也不错，经济又实惠。”最近，贵州省长顺县广顺镇村民曹富平买了一辆吉利银河L7。

“新华视点”记者调查发现，在政策助推下，新能源汽车正加快进入农村市场。但一些地区仍存在充电桩设施不完备、车型适配度有待提升等问题，仍需加快建设充电设施、丰富下乡车型、完善支持政策，助力新能源汽车下乡。

新能源汽车加快驶向乡村市场

行走在不少农村地区，不时能看到挂着绿牌的新能源汽车“嗖嗖”驶过。

走进重庆市綦江区扶欢镇充电站，车主刘刚正在为他的极狐汽车充电。去年，刘刚花22万余元买了这辆车。“只需1个多小时就能充上80%的电量，每充1度电不到1元钱，方便又实惠。电动汽车开着体验也很棒。”刘刚说。

国网重庆綦江供电公司副总经理叶鹏告诉记者，2022年公司投资30万元在扶欢镇建设了充电站；充电站投运后，镇上的新能源车已陆续增至40余辆，不少村民还在持续购买新能源车。

近年来，一系列鼓励新能源汽车下乡的政策出台。2020年7月，工信部、农业农村部、商务部联合下发通知，要求组织开展新能源汽车下乡活动。今年6月，工信部等部委启动2023年新能源汽车下乡活动，活动将持续到今年12月，共有69款新能源汽车车型参与。

长安汽车战略规划部高级总监谢光说，长安汽车有7款车入选今年的新能源汽车下乡目录。为提升销量，公司推出多项优惠政策，如畅销车型奔奔E-Star给出1.2万元的优惠，另一款车型则直降3万元再送“三电”（电机、电池和电控）终身质保。

充电基础设施加快完善，也助力铺就新能源汽车“下乡路”。数据显示，2020年重庆綦江区居民个人充电桩报装数量仅为24户，2022年新增量已达515户，今年以来达到586户。贵州已有86%的乡镇建设了充电设施，重庆预计到2025年将实现所有乡镇充电设施全覆盖。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年、2021年、2022年新能源汽车下乡车型销量同比分别增长80%、169%、87%，带动新能源下乡车型累计销售410多万辆。业内预料，今年新能源汽车下乡销售量还将持续攀升。

普及还需迈过三道坎

尽管新能源汽车在农村地区销量持续提升，但目前农村地区渗透率仍较低。全国乘用车市场信息联席会数据显示，今年3月，纯电乘用车在县乡地区的渗透率为16%，插混乘用车在县乡地区的渗透率为8%。

业内人士认为，新能源汽车下乡要驶入“快车道”，还需解决多重问题。

——充电设施有待进一步完善。记者采访了解到，当前农村新能源汽车市场还处于普及初期阶段，农村地区充电设施建设仍较为滞后，充电桩建设存在社会投资意愿偏低、盈利难、设备维护难等问题。

“充电桩太少，经常得到处找。”贵州省龙里县龙山镇一名新能源车主说，当地公用充电桩经常无法使用，为了充电跑一二十公里是常事。重庆一乡镇居民张乐告诉记者，自己一度想入手一辆新能源汽车，但因为担心充电不方便，最终还是选择了燃油车。

——车型、价格要更加适合农村消费者需求。农村居民对价格敏感度比较高，相当一部分人倾向于购买7万元以下的新能源汽车，每年汽车下乡也以小型车、微型车为主。

一些农村居民偏好价格便宜的老年代步车。贵州省修文县海马孔村村支书王平说，村里几乎家家户户都有老年代步车，“尽管老年代步车有安全隐患，但确实便宜，使用门槛低。”

据受访的汽车销售人员介绍，一些微型新能源汽车卖得比较火，但目前新能源车中，能兼顾农村拉货、农业生产等使用场景的车型比较少。

——销售服务体系有待进一步完善。记者了解到，传统燃油车经销商体系扎根很深，一般在县城都有4S店或者经销商渠道。而新能源汽车往往采取线上预订与新直营模式，车企在县城的经销商体系不够完善，进而导致新能源汽车金融、保险、二手车及售后、维修等业务不发达。

多措并举畅通“堵点”

业内专家认为，与城市相比，农村新能源汽车市场仍将是一片蓝海。中国电动汽车百人会发布的《中国农村地区电动汽车出行研究》显示，预计到2030年，中国农村地区汽车千人保有量将近160辆，总保有量超7000万辆，市场规模或达5000亿元。

中国汽车工业协会副总工程师许海东建议，从完善公共充电设施、丰富下乡车型与支持政策等方面持续发力，加快助力新能源汽车下乡。

首先，重点发力建设公共充电设施。国网重庆市电力公司相关负责人建议，优先在县乡企事业单位、商业建筑、交通枢纽等场所配置公共充电设施，同时加快推进农村既有居住社区因地制宜开展充电设施建设条件改造，落实新建居住社区充电基础设施配建要求。

“农村地区多为‘一户一院’的居住形式，可积极探索‘光伏+储能+汽车充电’一体化充电模式。”谢光说。记者采访发现，目前该模式已在高速公路服务区等场景实现落地，但在农村地区居民家中还极少应用。

其次，应加快丰富下乡产品供应。许海东建议，鼓励新能源车企针对农村地区消费者特点，开发更多经济实用、适销对路的车型，特别是载货微面、微卡、轻卡等产品。鉴于农村消费者对续航里程要求不高，可减少搭载电池数量以降低成本和价格。

另外，要引导新能源车企下沉销售服务网络。重庆大学副教授林云等人建议，引导车企及第三方服务企业在农村地区加快建设联合营业网点，建立配套售后服务体系，定期开展维修售后服务下乡活动，提供应急救援等服务。

新华社北京9月7日电

(责编：王震、陈键)

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