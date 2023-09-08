何 亮

“税费优惠政策是积极财政政策加力提效的重要内容，也是直接有效和公平的惠企政策，要延续、优化、完善并落实好减税降费政策，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。”9月7日，财政部副部长王东伟在国务院政策例行吹风会上表示，面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，相关部门着力打出一套税费政策“组合拳”，实打实支持企业纾困发展。

税费优惠支持企业科技创新

“近年来，财政部会同有关部门持续加大科技创新支持力度，实施了一系列针对性强的税收优惠政策。特别是今年以来，又延续和优化完善多项政策。”政策吹风会上，财政部税政司司长贾荣鄂表示，随着政策不断完善，目前已经初步形成了一套覆盖面广、优惠力度大、涵盖企业创新全流程各环节的税收支持政策体系。

在促进研发投入方面，国家将符合条件的企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%，并作为制度性安排长期实施；在鼓励创业投资方面，将创投企业税收优惠政策延续实施至2027年年底；在支持研发设备更新方面，将企业新购进单位价值不超过500万元的设备、器具一次性税前扣除，将内资研发机构和外资研发中心采购设备全额退还增值税两项政策延续实施至2027年年底。“这些政策的重点就是聚焦研发投入、创业投资、研发设备、重点产业链、鼓励创业创新等方面，不断夯实企业创新主体地位，增强企业技术创新能力，推动高水平科技自立自强。”王东伟说。

不仅如此，支持战略性新兴产业发展的税费政策也在不断加码。“我们延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，巩固和扩大我国新能源汽车产业发展优势；延续实施民用航空发动机和民用飞机税收优惠政策，支持关键核心技术攻关；出台先进制造业增值税加计抵减优惠政策，推动先进制造业升级发展。”王东伟表示，我国出口的“新三样”中，新能源汽车迅速壮大发展，税收政策起着很重要的推动作用。

精准推送让政策落地生根

延续、优化、完善的税费政策项目多、涉及领域广，如何让政策快速落地生根？国家税务总局总会计师罗天舒表示，税务部门主动协同、高效作为，实行精准推送服务，让“政策找人”“送政策上门”。数据显示，今年1月至7月，全国新增减税降费以及退税缓费已经达到1.05万亿元。

“每一项政策，我们都制定一个精准推送方案。根据企业不同身份人员以及在不同时段的差异化政策诉求，向法定代表人、财务负责人、办税人员进行分类推送。”罗天舒表示，税务部门还结合“事前、事中、事后”分时提醒的方式，开展全流程、递进式、差异化推送工作，进一步提高政策推送精准度。

如此一来，系列税费优惠政策在落实上便形成“快”“省”“广”的效果。罗天舒介绍，在8月31日国务院发布3项个人所得税专项附加扣除标准政策后，税务部门马上通过个人所得税App向符合条件的纳税人精准推送了政策信息。“8月以来，我们已经分批次精准推送了超过2.75亿户（人）次，全力做到‘政策找人’。”罗天舒说。

政策落地的同时还要抓好风险防控。罗天舒表示，税务部门将充分发挥好与公安、检察、法院等七部门联合打击虚开骗税工作机制作用，依法依规严厉打击各类违规享受和骗取税费优惠行为，以更严的要求护航各项优惠政策落快落准落稳。

（科技日报北京9月7日电）

(责编：王震、陈键)

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