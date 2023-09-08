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2023全国科普日活动即将开启 大批前沿科技成果集中展示

2023年09月08日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月8日电 （记者赵竹青）记者从中国科学技术协会（简称中国科协）获悉，全国科普日活动将于9月17日至23日在全国各地集中开展。今年的活动注重推进科技资源科普化，推动具备条件的科技基础设施和科技创新基地开放，将集中展示大数据、人工智能、元宇宙、量子科技等前沿科技，展现载人航天、探月探火、深海深地探测、超级计算机等重大成果。

2023年全国科普日主题为“提升全民科学素质，助力科技自立自强”，活动内容包括全国科普日主场活动、部委系统活动、各省区域活动、系列联合行动、科普专项行动。其中，系列联合行动将开展学会科普联合行动、企业科普联合行动、科技馆联合行动、科普基地联合行动；科普专项行动则聚焦重点热点领域，打造示范性、创新性专项特色活动，开展青少年科普专项行动、科学家讲科普专项行动、农技协科普专项行动、“云上科普日”专项行动。

中国科协科普部副部长庞晓东表示，2023年全国科普日活动概括起来有六方面特点：一是聚焦政治引领，推动事业发展。二是聚焦开放合作，构建多方协同大格局。三是聚焦自立自强，激发创新自信。四是聚焦科学教育做加法，激发青少年好奇心与想象力。五是聚焦服务科技工作者，打造科学家讲科普传播矩阵。六是聚焦线上线下结合，促进科普公平普惠。

北京市科协副主席陈维成介绍说，2023年全国科普日主场活动将于9月16日至24日在北京石景山首钢园举办，展览汇聚全国104个单位的360个展项，分科学技术惠民生、科学普及嘉年华、科学教育做加法等5个部分，以及户外应急科普体验区、国际科学传播交流区和元宇宙VR体验空间。今年的活动展品数量多，设置智造强国、探月工程、民生科技、数字科普、智能交通、科普+文化、应急科普、科学育人等20多个专区。

同时，第13届北京科学嘉年华将举办首都社会化协同科普联合行动、北京国际科学传播交流周、北京云端科学嘉年华，与全国科普日主场活动形成首都地区公众科学文化活动的“点与面”。其中，北京国际科学传播交流周，以“数字素养？教育未来”为主题，举办主旨论坛、中外科技馆馆长对话会、北京国际城市科学节联盟年会、北京国际科技教师大会，以及青少年科学教育发展论坛、华北科技馆发展论坛、北京自然科学界和北京社会科学界高峰论坛等活动，启动京津冀公民科学素质大赛，构建面向国际的科学传播交流平台。

据了解，全国科普日活动自2004年以来已连续成功举办19届，品牌力不断彰显，影响力不断扩大，服务力不断提升，成为全国最重要的科普活动之一。统计显示，仅2022年全国科普日活动期间，就组织各类重点科普活动7.4万余项，线上线下参与人次约3.2亿。

(责编：赵竹青、高雷)
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