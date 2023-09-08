人民网北京9月8日电 （记者赵竹青）记者从北京市科学技术协会获悉，2023北京国际科学传播交流周将于9月16日至24日在北京举办。届时除国内代表外，将有来自22个国家和地区的24个国际组织和机构代表参会，共同探讨公众科学素质提升问题，谋划共赢发展新路径。

北京国际科学传播交流周以“携手合作 共同发展”为永久主题。今年主题为数字素养·教育未来，更加注重科学与文化融合、交流与合作协同。交流周设置开幕式、主旨报告、专题平行论坛多项特色内容，将首次举办北京国际科技教师大会、创新组织国际科普作品展览展示活动。

在主旨报告环节，围绕全民数字素养与技能提升等话题，邀请来自国际国内相关组织的多位嘉宾进行主题演讲。此外还将举办北京中外科技馆馆长对话会、北京国际城市科学节联盟年会暨国际科学节圆桌会议、北京国际科技教师大会、青少年科学教育发展论坛等四个专题平行论坛。

据了解，本届交流周将依托北京国际城市科学节联盟开展常态化国际交流与合作，进一步打造北京国际科普资源交流品牌集群，促进科学传播经验互鉴与资源共享。

(责编：赵竹青、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经