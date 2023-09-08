人民网北京9月8日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，6日，市场监管总局2023年全国小学生“质量安全第一课”活动在北京市海淀区民族小学举办。

据悉，此次活动旨在让质量安全走进校园，通过宣传科普儿童和学生用品质量安全知识，教育引导少年儿童增强质量安全意识，提升质量安全素养，让同学们在质量的守护下健康成长。

活动上，市场监管总局党组成员、副局长田世宏表示，希望社会各界多方联动，为少年儿童质量安全教育赋能，以实际行动助力质量强国建设。希望孩子们勤奋学习，以学促行，争做质量安全的“少年学习者”、“少年践行者”和“少年宣传员”。

本次活动现场采用多会场同步连线直播形式，北京、山东、山西、广东、重庆、河北、浙江、河南、内蒙古等多地学校通过线上方式同步参与活动。

活动现场，市场监管总局发布儿童和学生用品安全守护行动阶段性成果，有关单位向参加活动的学校赠送了消费品质量安全相关书籍；质量安全领域相关专家现场授课，并互动解答质量安全问题；两个分会场学校负责人通过网络连线介绍了学校质量安全教育相关举措；与会学生代表向全国小学生发出质量安全倡议。

(责编：王连香、高雷)

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