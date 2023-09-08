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“沿着海丝看发展”系列述评之三

“向海经济”正当时 中国同世界共享海丝新机遇

人民网记者 任妍 李栋
2023年09月08日13:53 | 来源：人民网
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2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。十年，既是时间跨度，又是奋进历程。作为中国扩大对外开放的重大举措，“一带一路”倡议开启了中国与全球经济发展的新篇章。

近年来，中国与“一带一路”沿线经济体对外贸易总额不断上升，其中与海上丝路沿线各经济体的进出口贸易总额占比较大，充分凸显了海上丝路经济带建设的重要作用。

海丝合作领域不断拓展 将成经济重要增长极

日前，中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，当前，海上丝绸之路的经贸发展情况良好，为沿线国家带来了实实在在的好处，促进了经济、民生、文化、生态等多个领域的交流与合作。随着合作领域不断拓展，合作机制逐步完善，未来海上丝绸之路将成为世界经济的重要增长极。

得益于水深、避风等优势，海南省洋浦港孕育着无限生机。人民网记者 符武平摄

得益于水深、避风等优势，海南省洋浦港孕育着无限生机。人民网记者 符武平摄

朱克力具体分析指出，在经济合作层面，海上丝绸之路沿线国家之间不仅贸易规模整体扩大，投资合作也在持续推进，为当地经济发展带来了新的动力。随着区域自由贸易协定的进一步推进和基础设施建设的加快，海上丝绸之路的经贸合作将迎来更加广阔的发展空间。

在民生改善层面，海上丝绸之路的合作为沿线国家民众带来了实实在在的好处。例如，中国与印度尼西亚、马来西亚等国合作建设的经贸园区，为当地提供了大量的就业机会，提高了民众的收入水平。此外，沿线国家之间的教育、医疗、文化等领域的交流合作也在不断加强，提高了当地民众的生活水平。

在人文交融层面，海上丝绸之路沿线国家有着丰富的文化传统和多元的文化特色。随着合作的深入，沿线国家之间的文化交流和合作也在不断加强。例如，沿线国家合作举办文化节庆活动，为民众提供了更多深入了解彼此文化的机会。

在生态环保层面，朱克力称，随着合作的深入，沿线国家之间在生态保护和可持续发展方面的合作也在不断加强。例如，中国与东南亚国家合作推进海洋生态系统监测与保护，构建了多层次复合型的互利共赢区域创新合作新模式，为区域生态环境保护与可持续发展作出了积极贡献。

海丝承载价值清晰多元 未来有更多新可能

虽然在漫长岁月中，海上丝绸之路历经兴衰更迭，但它承载的价值，始终是清晰的、多元的。

“以21世纪海上丝绸之路重镇宁波、福州、厦门、漳州和上海等城市及港口为例，通过规则打通、文化沟通、数字联通，海丝之路在基础设施、产业合作、经济发展、文化交流等方面发挥了重要的‘连接’作用。”朱克力分析。

从基础设施来看，海丝之路建设促进了沿线城市互联互通，包括港口、铁路、公路、机场等方面的建设。福州港、宁波港、厦门港等港口的扩建和升级，以及福厦铁路、厦门翔安国际机场等项目建设等都是生动的案例。

广州港南沙港区巨型吊机林立。人民网记者 马天翼摄

广州港南沙港区巨型吊机林立。人民网记者 马天翼摄

此外，随着共建“一带一路”不断纵深推进，广州港作为重要节点，已发展成为粤港澳大湾区经济圈的交汇点之一、重要的交通网络枢纽。目前广州港南沙港区拥有集装箱航线总数超200条，其中外贸集装箱班轮航线超150条，班轮航线覆盖国内及世界主要港口。

从产业合作来看，海丝之路建设促进了产业链的整合和优化。例如，宁波与上海在汽车、石化、高端装备制造等产业领域的合作，福州与厦门在信息技术、生物医药等高新技术产业方面的合作，都能成为产业链整合优化的佐证。

从经济发展来看，海丝之路建设推动了贸易往来和投资合作，为沿线城市带来了新的发展机遇。以福建漳州钟表产业为例，近年来，漳州积极传承和发展海丝文化，擦亮“中国钟表之城”的金字招牌，推动当地产业升级和经济发展。据悉，漳州石英钟配件出口全球200多个国家和地区，每1秒，漳州就有3只石英挂钟和10只石英钟表机芯面世。

在文化交流层面，海丝之路建设增进了各地民众之间的了解和友谊。例如，宁波与福州分别是南宋和明清时期的海上丝绸之路起点，两地通过举办相关文化活动和展览，弘扬并深化了海上丝绸之路的文化传统。

“随着海上丝绸之路不断深化发展，未来可能出现更多新机遇和新可能。”朱克力表示，中国企业要积极参与基础设施建设、拓展贸易合作、创新业务模式和加强文化交流，在海上丝绸之路上探索更多新机遇，实现自身发展和沿线国家的共同发展。

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(责编：杨曦、高雷)
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