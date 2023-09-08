原标题：水滴公司连续6个季度盈利

9月7日，水滴公司公布截至2023年6月30日未经审计的2023年第二季度业绩报告。2023年第二季度，公司净营业收入6.79亿元，相比前一个季度增长12%，净利润2170万元，连续6个季度实现盈利。

业绩报告显示，2023年第二季度公司旗下互联网保险平台水滴保产生的首年规模保费为21.97亿元，相比前一个季度增长29.8%。截至2023年6月30日，平台向客户提供1050种保险产品，单个季度增加了174款，重疾险产品产生的首年规模保费占比21.8%。

第二季度，公司保险相关收入5.97亿元，是最主要的收入来源，占比达到87.9%。从二季度的表现来看，保险相关业务主要核心指标在加快增长。

公司另一项业务水滴筹第二季度服务费收入约4468万元，该项业务的运营亏损约6413万元。截至2023年6月30日，平台上线以来累计约4.39亿用户向超过295万名患者捐赠601亿元。

值得关注的是公司新业务翼帆医药，2023年第二季度实现收入2940万元，相比2022年同期的1100万元，增长幅度超过167%。

二季度业绩报告发布的同时，公司还宣布了新的股票回购计划。根据新计划，水滴公司获得董事会授权在12个月期间以美国存托股票（ADS）的形式回购公司普通股，总价值不超过5000万美元。从2021年9月宣布启动股票回购计划以来，截至2023年8月31日，公司累计以现金从公开市场回购股票，斥资约8610万美元。

二季度业绩报告显示，截至2023年6月30日，公司持有的现金及现金等价物和短期投资合计为33.99亿元。

(责编：董童、李源)

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