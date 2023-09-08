原标题：阿里巴巴国际站在美国举办峰会 参会商家：海外买家热情超出想象

当地时间9月7日，阿里巴巴国际站在美国拉斯维加斯举办“Co-Create 2023”峰会，吸引海外中小企业主的热情参与。首日便有上千名专业采购商专程到场，超过200万海外观众在线上收看了该场大会的直播。现场观众直呼“This is really impressive（实在令人印象深刻）。”

据了解，此次峰会将持续两天，期间有50多场嘉宾演讲、圆桌论坛、技术分享等丰富活动，预计将发布包括基于AI的下一代全球采购工具等一系列新技术。同时还有多位海外知名创业者、嘉宾将分享全球最新的市场趋势。

眼下时值全年外贸采购季——阿里国际站“9月采购节”，此次峰会在美国当地受到的欢迎超出预计。早在峰会开始前一周，就开始“抢票”，而地标建筑上也亮起了阿里国际站的标志。

活动现场，会场里人头攒动，海外买家不断地在找阿里国际站的团队、来自中国的供应商交谈，“Alibaba.com”的声音反复响起。

多位海外买家表示，阿里国际站是当地很受欢迎的数字贸易平台。从美国市场的应用商店排名中可以看到，仅面向企业客户的阿里国际站高居第14位，甚至超过近来火爆的“山姆会员店”APP。

此次一同赴美参会的阿里国际站商家“贝昂科技”说，来到这场峰会，感受到海外买家的热情超出想像，仅仅一上午他们就接到了超过50多位海外采购商的详细询问。展位上的主打产品——无需滤网的空气净化器，因其更趋绿色环保的性能，成了海外买家的“网红打卡点”。

而阿里国际站的一位工作人员也表示，现场来询问的客户不仅来自北美，甚至还有从牙买加专门赶来的海外采购商，他们都在询问怎么入驻阿里国际站。而在线上直播间里，更是英语、法语、阿拉伯语等数十种语言交替刷屏，分享着用阿里国际站采购的各种经验，甚至还有很多人从非洲发来问候。

事实上，随着数字贸易成为全球贸易不可逆转的大趋势，阿里国际站在各个市场愈发受到关注，成为中小企业便利参与全球贸易的必选项。（张保润）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经