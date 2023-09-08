人民网北京9月8日电 （欧阳易佳）“我国林业产业总产值连续保持快速增长，年产值达到8.04万亿元，林产品进出口贸易额超过1800亿美元。”在国家林草局今日举办的2023年国家林业重点展会新闻发布会上，国家林草局林业和草原改革发展司副司长苏祖云介绍，木浆、原木、锯材进口和木制家具、人造板、地板出口均居世界首位，我国已成为世界林产品生产、贸易、消费第一大国。

“十八大以来，随着林草产业的快速发展，林业市场主体持续壮大，各类龙头企业、产业园区、示范基地、新型经营主体蓬勃发展，引领带动作用不断增强。”苏祖云说，“目前，全国共有国家林业重点龙头企业677个、国家林业产业示范园区75个、林特类中国特色农产品优势区37个、国家林下经济示范基地649个、国家森林康养基地96个。”

苏祖云强调，林业产业的持续快速发展，在助推地方生态建设、绿色发展的同时，创造了大量就业机会，成为林区山区职工群众增收致富的重要途径，实现了生态惠民与生态保护双促进。全国直接从事林业产业的就业人数达6000万人。一些林区山区农民收入的20%左右来自林产品，部分林业重点县超过60%。这是对“产业生态化、生态产业化”绿色发展之路的生动诠释。

据悉，国家林草局为高质量推进森林食物生产，将采取以下措施扩大森林食物供给。第一，进一步完善基础设施建设，修建必要的生产道路、生产管护设施、储藏仓库等设施，改变人种天养局面，提高经济效益。第二，大力推广良种良艺良法，积极推进集约化经营，加大低产低效林更新改造，采用高接换冠等管理措施提升质量和产量。第三，在木本粮油生产优势产区集中连片开展规模化、标准化、专业化种植，建设一批木本粮油基地和相对集中连片、类型齐全、带动作用强、区域特色鲜明的林下经济示范基地。

“我们要强化科技支撑，重点选育推广高产、抗逆、稳定的木本粮油、林下种植和养殖品种。加大科研攻关力度，尽快突破轻简化栽培、精深加工产品生产工艺、先进适用种植、采收机械等关键核心技术。”苏祖云补充说，除此以外，还将加强市场和品牌建设，打造一批有影响力的区域公共品牌、企业品牌。充分利用节庆展会、线上线下等多种渠道及各类新零售模式，推动优势产地、产品加工基地与各大销售平台对接，大力发展冷链贮运、连锁经营、直采直供等现代物流和新型营销方式。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

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