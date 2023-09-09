数字主持人“小颜”形象逼真；华为云盘古大模型、科大讯飞星火认知大模型，展现出改变千行百业的巨大潜力；重大项目专场签约仪式上，涵盖数字基础设施、智能制造等领域的30个项目签约，总投资超305亿元……

9月6日至8日，以“工业互联网赋能千行百业，数字经济引领高质量发展”为主题的2023中国国际数字经济博览会在石家庄（正定）国际会展中心举办，展现出工业互联网发展新技术、新成效、新趋势。

2019年10月11日，2019中国国际数字经济博览会在河北省石家庄市开幕，国家主席习近平致贺信。习近平强调，中国高度重视发展数字经济，在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指引下，中国正积极推进数字产业化、产业数字化，引导数字经济和实体经济深度融合，推动经济高质量发展。

作为数字经济和实体经济深度融合的关键底座，工业互联网是推进新型工业化的战略性基础设施。数字化浪潮下，传统企业如何“上云、用数、赋智”？工业互联网平台怎样赋能千行百业提档升级？数字经济如何引领高质量发展？让我们到现场一探究竟。

企业“上云”，融入数字化浪潮

机械臂上下自如挥动，抓取动作精准流畅……在博览会工业互联网核心展区中国联通展台，长城精工自动化技术有限公司5G-A工业互联网实验室5G-A汽车柔性试制产线运行的画面吸引观众驻足。

“这条产线最大特点是用5G-A无线网络替代了传统铜线介质工业控制总线，使连接速率、时延等能力显著提升，实现‘一网增效’。”长城精工自动化技术有限公司工业智能事业部副总经理袁占江说，传统硬线网络生产线一年因网络通信故障，会造成数十个小时停工，而5G-A无线网络可大大降低停机时间，预计单个工厂年可增加8亿元产值的交付量。

企业降本增效潜能背后，是“5G+工业互联网”等先进技术的“加持”。联通雄安产业互联网有限公司工业互联网专家彭赛金介绍，矿山开采、钢铁冶炼、纺织服装、电力、石化等多个传统行业企业，利用中国联通格物Unilink工业互联网平台实现“上云”。平台服务工业企业数量超17万家。

当前，5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术推动的数字化浪潮正快速向各行各业扩散，企业“上云”成为一种新趋势。赛迪顾问业务总监高丹等专家表示，云市场的发展由偏虚拟经济的“消费互联”转变为以实体经济为主的“产业互联”驱动。

9月6日，参观者在2023中国国际数字经济博览会上体验主动式3D眼镜。新华社记者 骆学峰 摄

走进工业互联网核心展区看到，华为、阿里、腾讯、浪潮、中国电信等企业，纷纷展示出利用工业互联网、大模型等先进技术赋能千行百业，推动传统企业加快数字化转型的丰富场景。

华为云盘古大模型展台前，工作人员一边展示矿山、医药、电力、气象等行业大模型和一系列场景模型的使用效果，一边向观众讲解：药企利用盘古药物分子大模型，可大幅提升药物设计效率，先导药设计阶段研发成本下降70%，研发周期也大大缩短；智慧矿山用科技代替人工，主运皮带异物识别准确率可达98%，能有效减少矿井下值守人员……

近年来，我国持续深化新一代信息技术与制造业融合，推动企业数字化、网络化、智能化转型，实现提质、降本、增效。目前，河北累计“上云”企业超过8.5万家，工业设备“上云率”20.6%，关键工序数控化率61.6%，预计到2025年全省“上云”企业达10万家。放眼全国，工业互联网全面融入45个国民经济大类，“5G+工业互联网”在采矿、港口、电力等重点行业打造了20个典型应用场景，助力千行百业加快数字化、智能化转型。

这是9月6日在2023中国国际数字经济博览会上拍摄的柔性AMOLED显示便携医疗箱。新华社记者 骆学峰 摄

中国信息通信研究院院长、工业互联网产业联盟理事长余晓晖认为，工业互联网是数字化转型的关键路径。工业互联网正驱动传统产业加速裂变，制造技术与数字技术两条演进路径并行推进，当前正处于由技术融合走向升级变革的关键期，未来将构建起更加开放化、平台化、智能化、无线化的全新供给体系。

平台赋能，助力智能化生产

河钢集团石钢公司棒材精整车间，宛如一个机器人工厂：数十台不同种类机器人各司其职，对轧制后的棒材进行拆捆、修磨、打捆、贴标、入库，整套动作一气呵成。依托“数智化绿色短流程特钢领航企业”项目，石钢公司入选全国首批“数字领航”企业。

这背后，是河钢数字WeShyper工业互联网平台这双“看不见的手”在高效运行。“依托平台，石钢构建了一体化数智系统，全面聚焦生产场景实际应用，实现设计、研发、生产、供应链、采购、物流全流程信息协同，促进工艺精益改进、生产效率提高、产品质量提升。”河钢数字工业互联网事业部副总经理冯兴说。

始于钢铁，却不止于钢铁。在河钢数字展台，10余个充满科技感的屏幕展示着河钢数字针对不同行业、不同领域的数字化解决方案。利用智能制造领域的技术优势，河钢数字跨行业跨领域服务能力持续提升，已进入安全生产、质量管控、生产制造等多个细分领域，服务钢铁、矿山、化工等8个重点行业，平台设备连接数达52万余台，建成10余个国家智能制造示范工厂及典型应用场景。

9月7日，参观者在2023中国国际数字经济博览会上参观体验智能餐厨机。新华社记者 骆学峰 摄

博览会上，工业和信息化部公布了2023年新增跨行业跨领域工业互联网平台名单，河钢数字等23家企业入选。“双跨”平台作为我国工业互联网发展水平的代表，有力支撑数字经济与实体经济深度融合。

“目前，全国跨行业跨领域工业互联网平台达50家，平均连接工业设备超218万台、服务企业数量超23.4万家，助力千行百业加快数字化、智能化转型。”工业和信息化部总工程师赵志国说。

本届博览会，科大讯飞带来了搭载讯飞星火认知大模型的羚羊工业互联网平台。“俗话说‘隔行如隔山’，‘山’就是行业间巨大的知识壁垒。一些工厂总有一个老师傅，因经验丰富能解决很多重要问题，但等到退休了，技术就难以传承。”羚羊工业互联网副总裁王瑞说，他们正利用讯飞星火认知大模型构建“数字工匠”，解决类似场景中知识传递和复用问题。

羚羊工业互联网平台还开发了智能企服助手，推出200余款AI工具，涵盖研发设计、生产制造、供应链、市场销售等工业生产制造场景。作为工信部国家级“双跨”平台，羚羊工业互联网平台上注册用户超40.2万，累计服务企业超176.6万次。

9月6日，在2023中国国际数字经济博览会上，工作人员向参观者介绍便携式升降折叠屏。新华社记者 骆学峰 摄

中国工程院院士张宏科表示，工业互联网就是工业要借助网络实现数字化、网络化、智能化，同时网络要借助工业拓宽应用，将行业从基础制造提升到智能高端的高度。对企业来说，过去是单个平台，但工业互联网融合后，就变成系统工程。

数字引领，助推高质量发展

利用基于数字孪生的轨道交通工业互联网平台和产业生态体系，中车唐山公司产品制造周期缩短20%以上，制造费用成本降低20%以上；在石家庄天远科技有限公司展台，挖掘机手可远程操控8公里外的挖掘机，施工风险大大降低；北京晟通兆合科技有限公司开发的极限超算系统，可对海量异构大数据达到毫秒级直至微秒级响应，为各类AI应用提供算力支持……博览会上，一项项创新科技和不断“上新”的应用场景，让观众大开眼界，也为数字经济快速发展积蓄强劲潜能。

9月7日，在2023中国国际数字经济博览会上，北京晟通兆合科技有限公司工作人员（左二）向参观者介绍极限超算系统。新华社记者 骆学峰 摄

数字经济成为高质量发展重要动能。一些参会专家表示，目前，我国建有规模大、技术先进的移动通信网络，5G基站超305万个，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模居全球第二，数字新生态持续丰富，为数字经济发展奠定了坚实基础。今年1至7月，我国信息技术服务收入4.3万亿元，同比增长14.8%。其中，云计算、大数据服务实现收入6409亿元，同比增长16.2%，持续保持高增长态势。

9月7日，参观者在2023中国国际数字经济博览会上体验5G网联无人机低空巡管。新华社记者 骆学峰 摄

科技创新与场景应用将持续快速深化。我国将大力推动5G增强技术等研发，加快培育具有国际竞争力的数字产业集群，加快推进5G网络和千兆光网深度覆盖，加快建立首席数据官制度。重点打造“5G+工业互联网”发展升级版，深化在装备制造、电子信息等重点领域的融合应用。加快分行业制定数字化转型路线图，推广标准化、便利化以及“大企业建、中小企业用”的模式，以大中小企业“链式”数字化转型促进融通发展。

9月6日，在2023中国国际数字经济博览会上，工作人员向参观者介绍5G+智能工厂项目。新华社记者 骆学峰 摄

中国工程院院士谭建荣表示，未来工业互联网主要围绕智能制造的高端化和普及化、工业云平台的发展、边缘计算的应用、人工智能的应用、数字孪生的应用等发展。工业互联不仅是工业制造的互联，也是科技互联、人才互联、市场互联、资源互联，其中既要有硬件互联，也要有软件共享，还要有数据集成。

数字经济，步履铿锵，动能澎湃，前途广阔，必将为我国经济发展注入强劲动力，持续引领高质量发展航船扬帆远行！

文字记者：李凤双、张涛、齐雷杰、王昆、刘桃熊、冯维健、苏凯洋

视频记者：张硕、岳文婷、张玮华

海报设计：孙瑶

编辑：李民、邹雨沁、戚文娟、陈海通、郑雅宁、任正来、侯帮兴、程昊

统筹：方思贤、王洁

(责编：岳弘彬、牛镛)

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